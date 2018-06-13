Бурятские борцы завоевали 4 золота в Монголии (видео)



С 8 по 10 июня в Улан-Баторе прошёл международный турнир по вольной борьбе «Mongolia Open 2018». Бурятские борцы Александр Богомоев (до 61 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг) и Балдан Цыжипов (до 125 кг) одержали победы в заключительный день соревнований.



Ранее «золото» завоевал на соревнованиях и Арсалан Будажапов (до 74 кг).







Третьи места заняли спортсмены Алдар Хамаев (97 кг) и Юрий Иванов (92 кг). Их тренером является Баир Ильин из Иркутской области.



В общей сложности российские борцы-вольники выиграли 10 медалей, победив в пяти весовых категориях.





































