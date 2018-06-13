«ЗвениУдинск» в Улан-Удэ собрал 45 коллективов









В состав жюри вошли известные специалисты в области хорового и фольклорного искусства республики. Всем участникам были вручены дипломы и призы от партнеров. Лауреат «Гран-при» получил денежный приз в размере 30 тысяч рублей.



Зрителей порадовали народными забавами, полевой кухней, розыгрышами призов и подарков, выступлениями русских богатырей и национальной кухней, сообщает пресс-служба правительства.

В состав жюри вошли известные специалисты в области хорового и фольклорного искусства республики. Всем участникам были вручены дипломы и призы от партнеров. Лауреат «Гран-при» получил денежный приз в размере 30 тысяч рублей.Зрителей порадовали народными забавами, полевой кухней, розыгрышами призов и подарков, выступлениями русских богатырей и национальной кухней, сообщает пресс-служба правительства.

Гала-концерт первого республиканского фестиваля русской песни «ЗвениУдинск» собрал 45 коллективов со всего региона. Мероприятие проходило в Улан-Удэ накануне. В гала-концерте приняли участие лауреаты из Иволгинского, Заиграевского, Бичурского, Джидинского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Кабанского районов и Улан-Удэ. На открытии также присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов.- Нам песня и строить, и жить помогает. В песне отражается душа народа, и сегодня эта душа развернется здесь вовсю ширь! - сказал республики Алексей Цыденов.Фестиваль русской песни «ЗвениУдинск» проходит в этом году впервые. Конкурс проводился в трёх возрастных номинациях: в младшей собраны артисты до 14 лет, в старшей - с 14 до 24 лет, а взрослая категория представлена певцами старше 25 лет.