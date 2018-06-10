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Известный в Бурятии танцор: Чтобы не умереть как личность, надо развиваться

Известный в Бурятии танцор: Чтобы не умереть как личность, надо развиваться
Общество,  Фото:Дмитрий Петряков
Виктор Яо-Фун-Тан рассказал «Байкал-Daily» о том, как добился успеха в любимом деле

Родители были против танцев

Танцами Яо-Фун-Тан начал заниматься ещё в детстве, по настоянию родителей. Виктору понравилось, и он стал танцевать для себя, бывали случаи, когда бросал, но всё равно возвращался. После девятого класса педагог по танцам увидела в нём потенциал и уговорила поступить в училище культуры и искусств, как раз там набирался специальный курс «Современной и бальной хореографии». Родители были против решения сына, но виду не подавали.

- Наверное, они сомневались во мне. Мне помогла моя сестра, убедила их всё-таки попробовать. Я попробовал и поступил. Родители потом всегда поддерживали, начиная с самых первых моментов, когда было трудно с деньгами. Ведь я занимался бальными танцами - это очень дорогой вид спорта и искусства, они в долги залазили, лишь бы я занимался, - поделился с «Байкал-Daily» Виктор Яо-Фун-Тан.


Не только родители, но и родственники Виктора относились к хобби скептически. Если раньше он был на всех семейных праздниках, то эти 4 года в училище он променял их на выступления, торжественные мероприятия и ежедневные тренировки. Уходил из дома в 7:30 и приходил только в десять вечера.

- Многие родственники говорили, что это не увлечение для мужчины. Что мужчина должен быть таким правильным, работать на заводе, быть инженером. Говорили: «Что за танцы, что за профессия?», - рассказывает Виктор, - Наверное самые основные скептики убедились в том, что я выбрал своё дело, когда я открыл уже свою школу и стал финансово независим. И люди начали говорить: «О, это школа Виктора Яо-Фун-Тан!».

Vogue бал как точка развития

Недавно Виктор впервые принял участие в Vogue бале, который состоялся в Улан-Удэ. Vogue - стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Отличительные особенности: быстрая техника движения руками, вычурная манерная походка, падения, вращения, обильное количество позировок, эмоциональная игра. Исполняется Vogue под музыку в стиле House. 

По словам Виктора, преподавать и выходить танцевать, это совершенно разные вещи. Одно дело, когда ты постоянно практикуешь, то ты ученик, и другое дело, когда ты педагог. «Выходишь и пробуешь - это совсем разные эмоции», отмечает танцор.

- На самом деле это очень интересно, это определённый драйв, который ты нигде не получишь, только выйдя в баттл танцевальный. Причём самое смешное, некоторые ученики танцевали и выступали лучше, чем я, - рассказывает Виктор.


Танцор отмечает, что через этот опыт нужно пройти. 

- Я сам долго нигде не соревновался, никуда не выходил, только преподавал. И вот решил себя немножко расшевелить, выйти. Нельзя всё время сидеть на одном месте, нужно всё-таки танцевать, пробовать, делать. Вышел, попробовал, слился во втором раунде, но попробовал. Самое главное - показывать пример и не бояться развиваться, даже если это развитие идёт через ошибки, - отмечает молодой человек.

Не мог бросить детей

По словам Виктора, в танцевальном развитии в Улан-Удэ тяжело - мы находимся далеко от центра. Нет возможности посещать соревнования постоянно или проводить их здесь.

Сам танцор не раз задумывался о переезде, но любовь к школе танцев и к своим ученикам не позволяет ему это сделать.

- Мы с моей женой Зоей приросли корнями к этой школе, мы бы, наверное, переехали, если бы у нас её не было. В ноябре школе будет уже 8 лет. Я в 21 год студентом школу ещё создал, после университета хотели уехать, но не могли бросить детей. Это ни в коем случае ни бизнес, ни деньги. Бизнес можно всегда продать, глаза детей ты же не продашь. Нам не хватило духу бросить и уехать, хотя можно было, - говорит танцор.


Сейчас Виктор Яо-Фун-Тан готовится к своему лагерю на Байкале, который делает для своих учеников в четвёртый раз. 
танцы творчество
 
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