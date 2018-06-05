Улан-удэнцам расскажут об образовании в Чехии



Семинар для желающих учиться в Европе, а именно в Чехии, проведёт Дарима Баторова. Девушка довольно долго училась и работала в Праге.



- Я знаю изнутри государственную и коммерческую систему образования в Чехии. Хотите учиться бесплатно и работать? Это реально, но потребует хорошей подготовки. У вас есть возможность платить за образование? Тогда вам открыты многие двери, но необходимо знать, куда вкладывать деньги. Рынок качественного образования в Чехии небольшой, а выбор огромен: новичок сориентируется уже через год, но время и деньги будут безвозвратно утрачены. Давайте обсудим ваши планы и желания, связанные с Чехией, - говорит уроженка Бурятии.



Она поделится с горожанами своим мнением, на что нужно обратить внимание при выборе учебного заведения, как сэкономить и реализовать максимум возможностей.



- Я не привязана ни к какой фирме или вузу, что гарантирует мои непредвзятые ответы на ваши вопросы. Я решала со студентами проблемы не только учебного характера, но и вопросы с документами, со здоровьем, с жильём и с выбором карьеры. На должности замдекана я была дважды признана студентами лучшим советником в университете, - рассказывает Дарима Баторова, выпускница 2010 года Карлового Университета, факультета социальных наук.



О спикере известно, что с 2011-го по 2017-ый год она совмещала должность замдекана в Anglo-American University in Prague с работой в пражском филиале New York University. В настоящее время работает в сфере бизнеса, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



Семинар «Образование в Чехии» состоится 14 июня в 16:00. Вход свободный, но на семинар необходимо записаться. Продолжительность занятия - 2 часа.



Регистрация открыта до 12 июня. Для регистрации необходимо написать email на webinarcz@gmail.com c краткой информацией о себе (имя, возраст, ваша мотивация для участия). Контактный телефон: 89644140249.

