«Пилотом» успешно запущенного дрона в Бурятии стал Иван Ургант

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тарбагатайском районе в селе Нижний Саянтуй был запущен почтовый дрон с письмами и фотографиями. Вес посылки составил около ста граммов. Беспилотник за 16 минут преодолел 12 км пути до пункта назначения в селе Надеино.
Там летательный аппарат встречал министр транспорта Бурятии Сергей Козлов. Он с удовольствием распаковал полученное.
Как оказалось, в посылке лежала фотография известного ведущего Ивана Урганта. В прошлый раз он высмеял неудачное падение дрона, запущенного в апреле Почтой России.
- «Почта России» совершила слишком мощный технологический скачок, они перепрыгнули сразу через несколько ступеней. С чего всё начинается: «меткий лучник», потом «сытый голубь», потом «трезвый почтальон», потом «почтальон на велосипеде», потом «дрон». А мы пока остановились где-то в районе «трезвого почтальона» - заявил тогда юморист.
Однако, Сергей Козлов, приняв посылку, поблагодарил ведущего, отметив, что посылка благополучно добралась, благодаря находящейся в ней фотографии и продемонстрировал её.
- Благодаря первому «пилоту», знаменитому телеведущему Ивану Урганту, прибыл беспилотник и привёз первый груз, - с улыбкой сказал Козлов.
Также он сказал, что после этого запуска можно смело говорить о перспективе развития беспилотной доставки корреспонденции. Как сообщал «Байкал-Daily», дроны также смогут мониторить лесные пожары, браконьеров и «чёрных лесорубов». Кроме того, с их помощью можно экстренно доставлять анализы, требующие быстрого исследования.
Между правительством республики и компанией-разработчиком дронов «Магнетар» подписано соглашение о сотрудничестве. В будущем планируется производство этих беспилотников на Улан-Удэнском приборостроительном заводе. Стоимость запущенного накануне беспилотника «Русдрон» составила 650 тысяч рублей. И, по словам разработчика, в Бурятии его цена не увеличится.
- «Почта России» совершила слишком мощный технологический скачок, они перепрыгнули сразу через несколько ступеней. С чего всё начинается: «меткий лучник», потом «сытый голубь», потом «трезвый почтальон», потом «почтальон на велосипеде», потом «дрон». А мы пока остановились где-то в районе «трезвого почтальона» - заявил тогда юморист.
Однако, Сергей Козлов, приняв посылку, поблагодарил ведущего, отметив, что посылка благополучно добралась, благодаря находящейся в ней фотографии и продемонстрировал её.
- Благодаря первому «пилоту», знаменитому телеведущему Ивану Урганту, прибыл беспилотник и привёз первый груз, - с улыбкой сказал Козлов.
Также он сказал, что после этого запуска можно смело говорить о перспективе развития беспилотной доставки корреспонденции. Как сообщал «Байкал-Daily», дроны также смогут мониторить лесные пожары, браконьеров и «чёрных лесорубов». Кроме того, с их помощью можно экстренно доставлять анализы, требующие быстрого исследования.
Между правительством республики и компанией-разработчиком дронов «Магнетар» подписано соглашение о сотрудничестве. В будущем планируется производство этих беспилотников на Улан-Удэнском приборостроительном заводе. Стоимость запущенного накануне беспилотника «Русдрон» составила 650 тысяч рублей. И, по словам разработчика, в Бурятии его цена не увеличится.