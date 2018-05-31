«Пилотом» успешно запущенного дрона в Бурятии стал Иван Ургант

Также он сказал, что после этого запуска можно смело говорить о перспективе развития беспилотной доставки корреспонденции. Как сообщал «Байкал-Daily», дроны также смогут мониторить лесные пожары, браконьеров и «чёрных лесорубов». Кроме того, с их помощью можно экстренно доставлять анализы, требующие быстрого исследования.Между правительством республики и компанией-разработчиком дронов «Магнетар» подписано соглашение о сотрудничестве. В будущем планируется производство этих беспилотников на Улан-Удэнском приборостроительном заводе. Стоимость запущенного накануне беспилотника «Русдрон» составила 650 тысяч рублей. И, по словам разработчика, в Бурятии его цена не увеличится.