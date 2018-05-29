В колонии Улан-Удэ прошёл День открытых дверей



В женской колонии родственники осуждённых познакомились с условиями их проживания в исправительном учреждении. Гостей принимали осуждённые отряда № 1.



Участники мероприятия сначала посетили швейный цех. Там их ждала небольшая экскурсия, которую провела бригадир объекта. Там родственники смогли увидеть, как трудятся швеи, и даже посмотрели небольшую выставку, на которой были представлены образцы продукции, выпускаемой цехом.



В ходе экскурсии гости осмотрели также помещение медицинской части, магазин, а затем и столовую.



После чего для гостей распахнули двери клуба, где им было продемонстрировано небольшое представление.



Завершило программу Дня открытых дверей колонии чаепитие, в ходе которого осуждённые смогли провести время со своими родными, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

