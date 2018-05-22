В первом квартале два жителя Бурятии получили крупные выигрыши
По лотерейным билетам, купленным в отделениях Почты России в первом квартале, выплачено более 3 миллионов выигрышей на сумму более 550 миллионов рублей. Кроме того количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях за первые три месяца увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 77%.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в первом квартале этого года обладателем крупного выигрыша более 850 тысяч рублей стал пенсионер, обслуживаемый отделением почтовой связи № 23 улан-удэнского почтамта.
Также при розыгрыше новогоднего тиража Столото «Жилищная лотерея» ещё один житель республики выиграл более 40 тысяч рублей, билет он приобрёл в «Книжной лавке» на Главпочтамте.
При этом больше всего обладателей счастливых билетов, купленных в отделениях Почты России, оказалось в Московской области – почти 198 тысяч человек. Более 182 тысяч человек проживают в Москве, свыше 172 тысяч – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Наиболее удачливыми оказались владельцы 41 билета, приобретённого в отделениях - каждый из них выиграл свыше 2 миллионов рублей. Более 3 миллионов рублей получил житель Краснодарского края.
Обладателями крупных выигрышей от 1 миллиона рублей в первом квартале стали 68 клиентов. 5 победителей проживают в Москве, по 4 человека - в Воронежской и Московской областях, по 3 человека – в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Кемеровской области, Башкортостане и Алтайском крае, сообщает пресс-служба УФПС Бурятии-филиал ФГУП «Почта России».
Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты
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