Книга «Байкал - вокруг света» вернулась из кругосветного путешествия

В Иркутской областной детской библиотеке сегодня представили книгу «Байкал - вокруг света», которая практически через год вернулась в Иркутск из кругосветного путешествия



В июне 2017 года на закрытии Международного культурного форума «Байкал-Тотем» глава Иркутской области Сергей Левченко дал старт кругосветному путешествию этого издания. 21 мая 2018 года первый этап интернационального проекта «Байкал - вокруг света» успешно завершился.



На первых десяти страницах книги иркутские школьники с помощью коротких заметок и рисунков рассказали сверстникам о животном и растительном мире Байкала, его красоте и кристальной чистоте воды. Остальные страницы заполнили ребята со всего мира, продолжив творческую работу. За время путешествия книга посетила 25 стран, дети из 40 семей нарисовали в ней достопримечательности своих государств и написали пожелания великому озеру.



- Меня порадовало, что дети обращаются к Байкалу как к живому существу. От всей души написано: «Дорогой Байкал, теперь я знаю, какой ты красивый, хочу приехать к тебе в гости», «Дорогой Байкал, ты прекрасен, оставайся таким всегда». Я думаю, этот проект очень важен в нашей задаче воспитания экопоколения. Молодые граждане нашей страны должны понимать, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят, - отметил Сергей Левченко.



Маршрут путешествия книги проходил через страны: Китай - Южная Корея - Япония - Таиланд - Сингапур - Австралия - Новая Зеландия - Бразилия - Мексика - США - Канада - Португалия - Испания - Франция - Германия - Бельгия - Ирландия - Швеция - Финляндия - Эстония - Беларусь - Молдова - Греция - Израиль - Казахстан. Логистике проекта помогали русскоязычные семьи - судьбы многих из них связаны с Сибирью. Оперативное управление «кругосветкой» осуществлялось сборной командой МКФ «Байкал-Тотем» из Иркутска, Санкт-Петербурга и Краснодара.



В августе 2018 года после работы над книгой дизайнеров и художников планируется ее выпуск тиражом не менее 500 экземпляров. Книга «Байкал - вокруг света» будет передана в библиотеки России и Иркутской области, представлена на фестивале искусств «Культурная столица» и на Байкальском международном экологическом водном форуме.



Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил пригласить нескольких детей-участников проекта на Байкальский международный экологический водный форум, который пройдет в сентябре 2018 года, сообщает пресс-служба областного правительства.



- Я думаю, дети потом всю жизнь пронесут ощущения людей, которые здесь живут, желание сохранить Байкал, желание дружить с детьми из разных стран. Наверное, последнее время нам этого очень не хватало, - сказал глава региона в конце встречи.

