В Улан-Удэ из больницы выписали ребёнка, на которого рухнул козырёк магазина



- Отдельное спасибо родители выразили лечащему врачу Бато Чингисовичу Цыбикову. Он своевременно поставил правильный диагноз, назначил тактику лечения. И, после завершения полного курса ребёнок чувствует себя гораздо лучше, - сообщила пресс-служба БСМП.









Напомним, дом, где произошло ЧП, обслуживается управляющей компанией ООО «Жилищный участок-1». Доследственную проверку по данному факту начали следователи Следственного комитета.



Отец ребёнка также



- Сейчас родители ребёнка сообщили, что, вероятно, предъявят претензии к управляющей компании «ЖЭУ-1». Снега и льда на крышах, балконах домов по Ермаковской ещё много, но мер, предпринятых «управляшкой» жители, к сожалению, так и не видят, - сообщают в пресс-службе больницы.

Напомним, дом, где произошло ЧП, обслуживается управляющей компанией ООО «Жилищный участок-1». Доследственную проверку по данному факту начали следователи Следственного комитета.Отец ребёнка также сообщал «Байкал-Dailу» , что они намерены требовать компенсацию с управляющей компании.- Сейчас родители ребёнка сообщили, что, вероятно, предъявят претензии к управляющей компании «ЖЭУ-1». Снега и льда на крышах, балконах домов по Ермаковской ещё много, но мер, предпринятых «управляшкой» жители, к сожалению, так и не видят, - сообщают в пресс-службе больницы.

Родители мальчика написали благодарность врачам, медсёстрам нейрохирургического отделения больницы скорой помощи, за проявленный высокий профессионализм и доброе отношение к своему сыну, ко всем пациентам.