В Улан-Удэ из больницы выписали ребёнка, на которого рухнул козырёк магазина

Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник, 12 марта, в Улан-Удэ на пятиклассника рухнул козырёк магазина. ЧП произошло на крыльце магазина «Лайм» на улице Ермаковского на Батарейке. Металлический козырёк магазина обрушился под тяжестью снега.
Ребёнку, получившему закрытую черепно-мозговую травму, в БСМП была оказана медицинская помощь. Он успешно прошёл курс лечения, и сегодня выписался домой.
Родители мальчика написали благодарность врачам, медсёстрам нейрохирургического отделения больницы скорой помощи, за проявленный высокий профессионализм и доброе отношение к своему сыну, ко всем пациентам.
- Отдельное спасибо родители выразили лечащему врачу Бато Чингисовичу Цыбикову. Он своевременно поставил правильный диагноз, назначил тактику лечения. И, после завершения полного курса ребёнок чувствует себя гораздо лучше, - сообщила пресс-служба БСМП.
Напомним, дом, где произошло ЧП, обслуживается управляющей компанией ООО «Жилищный участок-1». Доследственную проверку по данному факту начали следователи Следственного комитета.
Отец ребёнка также сообщал «Байкал-Dailу», что они намерены требовать компенсацию с управляющей компании.
- Сейчас родители ребёнка сообщили, что, вероятно, предъявят претензии к управляющей компании «ЖЭУ-1». Снега и льда на крышах, балконах домов по Ермаковской ещё много, но мер, предпринятых «управляшкой» жители, к сожалению, так и не видят, - сообщают в пресс-службе больницы.