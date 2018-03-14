Отец ребёнка, на которого рухнул в Улан-Удэ козырёк магазина: «Нам повезло»

Читают сейчас

Житель Бурятии расплатился в магазине украденной кредиткой приятеля Происшествия, Ранее он украл банковскую карту из дома своего знакомого

На пожаре в Братске погибли супруги Происшествия, Пожар унёс две жизни в Братске. Возгорание произошло около шести часов утра в доме на улице Погодаева

Сибиряк затолкал умирающую мать в мусоропровод Происшествия, Жестокое убийство пожилой женщины произошло 8 марта в Омске