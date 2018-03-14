Семья пострадавшего ребёнка намерена взыскать компенсацию с управляющей компании
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник, 12 марта, в Улан-Удэ на пятиклассника рухнул козырёк магазина. ЧП произошло на крыльце магазина «Лайм» на улице Ермаковского на Батарейке.
Металлический козырёк магазина обрушился под тяжестью снега. Напомним, этой зимой выпало аномальное количество осадков, и сейчас все силы брошены на уборку снега с крыш для предотвращения таких вот несчастных случаев. Мэрия города активно понуждает к уборке снега управляющие компании.
Данный дом обслуживается управляющей компанией ООО «Жилищный участок-1». Доследственную проверку по данному факту начали следователи Следственного комитета.
К счастью, мальчик сильно не пострадал, хотя получил травму головы. Об этом «Байкал-Daily» рассказал отец пострадавшего.
- Сын в порядке. Сотрясение небольшое, голова болит, лечат ноотропными и обезболивающими. Нам повезло, - рассказал отец ребёнка.
Сейчас пятиклассник находится на лечении в БСМП. Он останется в больнице до конца недели.
Накануне следователь уже опросил мальчика и его родителей.
По словам отца ребёнка, они намерены требовать компенсацию с управляющей компании. Предварительно, сотрудники «Жилищного участка-1» готовы предоставить выплату в досудебном порядке. В противном случае, семья обратится в суд.
Отец ребёнка, на которого рухнул в Улан-Удэ козырёк магазина: «Нам повезло»
Происшествия, Фото:
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