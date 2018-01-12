В России облегчили процедуру усыновления

Из перечня документов исключили ряд справок и выписок



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое должно смягчить требования для граждан, решивших усыновить или оформить опекунство над ребёнком-сиротой. Из списка исключены некоторые документы, прежде обязательные для оформления опекунства.



Так из списка исключены: выписка из домовой книги с места жительства или другой документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счёта с места жительства.



Теперь также не нужно самостоятельно подавать справку, подтверждающую отсутствие судимости, копию пенсионного удостоверения и справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.



Эти документы органы опеки и попечительства будут сами запрашивать у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.



По статистике министерства образования науки, в государственном банке данных числятся 52 тысячи детей. Вместе с тем, в Бурятии в региональном банке данных числятся 425 детей, нуждающихся в семейном устройстве, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

