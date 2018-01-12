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В России облегчили процедуру усыновления

В России облегчили процедуру усыновления
Общество,  12.01.2018 10:38 Фото:pixabay.com
Из перечня документов исключили ряд справок и выписок

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое должно смягчить требования для граждан, решивших усыновить или оформить опекунство над ребёнком-сиротой. Из списка исключены некоторые документы, прежде обязательные для оформления опекунства.

Так из списка исключены: выписка из домовой книги с места жительства или другой документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счёта с места жительства.

Теперь также не нужно самостоятельно подавать справку, подтверждающую отсутствие судимости, копию пенсионного удостоверения и справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Эти документы органы опеки и попечительства будут сами запрашивать у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

По статистике министерства образования науки, в государственном банке данных числятся 52 тысячи детей. Вместе с тем, в Бурятии в региональном банке данных числятся 425 детей, нуждающихся в семейном устройстве, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
 
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