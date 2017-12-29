|
29 Декабря
Популярное
|
В праздничные дни будут проводиться рейды на реках Улан-Удэ
Общество, 29.12.2017 18:54
В некоторых местах рек лёд остаётся тонким и хрупким
В большинстве мест на реке Уде и Селенге ледостав закончился, однако в некоторых местах лёд остаётся тонким и хрупким. В связи с этим Управление ЧС по Улан-Удэ обращается к жителям не переходить реки в неположенных местах, не игнорировать запрещающие знаки.
Несмотря на выходные дни и новогодние каникулы городские спасатели будут проводить рейды на предмет несанкционированного перехода или переезда рек города, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня ночью к уборке снега в Улан-Удэ была привлечена военная техника министерства обороны России. Это удалось сделать благодаря договоренности главы Бурятии Алексея Цыденова и командующего 36 Армии Михаила Носулева
В пятницу, 29 декабря, в правительстве Бурятии состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров республики по итогам 2017 года
В некоторых местах рек лёд остаётся тонким и хрупким
Он участвовал в международном конкурсе
Дети побывали на экскурсиях и выступили на празднике
Мальчик, тяжело пострадавший в ДТП 6 лет назад, просил на Новый год у Деда Мороза всего лишь мягкую игрушку и сладкий подарок
Из-за снегопадов, усиления ветра и метелей жителям республики рекомендуют не совершать дальних поездок и не выходить на улицу без надобности
31 декабря на площади Советов пройдёт новогодняя шоу-программа у главной городской ёлки
Имея уже своих детей, женщине приходится жить в доме у дяди
Концерт состоится 12 января в рамках Байкальского рождественского фестиваля
Бурятский Гидрометеоцентр опубликовал прогноз на 31 декабря и 1 января
«Байкал-Daily» выяснил, что большинство артистов встретит праздник в кругу семьи
Маршрутные автобусы будут передвигаться без изменений
Машины были куплены за счёт федерального бюджета
За каждый день просрочки сумма долга увеличивалась на 10%
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...