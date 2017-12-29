В праздничные дни будут проводиться рейды на реках Улан-Удэ

В некоторых местах рек лёд остаётся тонким и хрупким



В большинстве мест на реке Уде и Селенге ледостав закончился, однако в некоторых местах лёд остаётся тонким и хрупким. В связи с этим Управление ЧС по Улан-Удэ обращается к жителям не переходить реки в неположенных местах, не игнорировать запрещающие знаки.



Несмотря на выходные дни и новогодние каникулы городские спасатели будут проводить рейды на предмет несанкционированного перехода или переезда рек города, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

