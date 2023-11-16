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В Бурятии сиротам, участвующим в СВО, будут давать деньги на жильё вне очереди

В Бурятии сиротам, участвующим в СВО, будут давать деньги на жильё вне очереди
Экономика,  Фото:pixabay.com
Средства на квартиры им выделят из республиканского бюджета

Участникам специальной военной операции из Бурятии, которые осиротели или остались без попечения родителей, дадут первоочередное право на дополнительные меры социальной поддержки при покупке жилья. Речь о социальных выплатах из республиканского бюджета на приобретение квартиры в собственность или погашение ипотеки, которые удостоверят сертификатом.

Законодательную инициативу, с которой выступил глава Бурятии Алексей Цыденов, рассмотрели и одобрили на очередной сессии Народного Хурала 16 ноября.

Эта мера призвана помочь с жилищными вопросом сиротам, участвующим в СВО, и тем, кто не дождался новую жилплощадь вместо предоставленной ранее по договору найма и признанной непригодной для проживания по решению суда.

Кроме того, в республиканский закон «О социальной поддержке сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» внесли изменения, согласно которым срок действия договора найма специализированного жилого помещения можно сократить по инициативе того, с кем его заключили.
 
- Это распространяется на договоры, заключённые до 4 августа 2023 года. Сокращение срока их действия возможно при определённых обстоятельствах, – пояснила замглавы Минсоцзащиты РБ Анастасия Меринова. 
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