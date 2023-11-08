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В Бурятии продолжают дорожать некоторые стройматериалы

В Бурятии продолжают дорожать некоторые стройматериалы
Экономика,  Фото:pixabay.com
За месяц в республике наценились металл и напольная плитка

В октябре рынок строительных материалов в Бурятии был довольно стабильным. Об этом сообщили в отделе ценообразования Госэкспертизы РБ. Так, за месяц в республике подешевел кирпич – с 18 до 15 рублей (или на 16,7 %). Однако то же самое было в прошлом году – осенью 2022-го завод снизил цену с 19 до 16 рублей за штуку. Связано это с окончанием строительного сезона.

Кроме того, дешевле стали минераловатные плиты (-3,6 %), кровельный материал (-7,1 %) и плиты ОСБ-3 (-5,7 %). Зато заметно наценились стеклопакеты: в середине осени – на 13% с лишним, а с начала года – почти на четверть (на 23,5 %).

Кроме того, платить теперь приходится больше за три вида кровельных материалов (повышение цен от 1,3% до 6,1%), металл – швеллер (1%) и уголок (7%) и напольную плитку (на 3,7%).

- Стоимость остальных стройматериалов – для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, инертных, цемента, железобетонных изделий, кабельной продукции, пиломатериалов, гипсокартона – остаётся неизменной уже несколько месяцев, – подчеркнули в ведомстве. – Но чтобы понять тенденции рынка в ситуации стабильности, нужно оценить более широкий промежуток времени. Лучше всего это сделать на конец года, до которого осталось совсем немного.
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