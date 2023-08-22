За год их запросы заметно возросли
Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter рассказали, кто в Бурятии сейчас активнее всех ищет работу. Как выяснилось, в последний месяц жители республики выходили на рынок труда на 12% чаще, чем в июне.
- Люди стали интересоваться подработкой, мониторить ситуацию и развивать карьерную траекторию, – пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter на Дальнем Восток Елизавета Илюшина. – Но, несмотря на увеличение числа соискателей, резкого роста конкуренции за рабочие места и, соответственно, решения проблемы дефицита кадров в регионе пока не наблюдается.
Сегодня представители 18 из 26 основных профессиональных сфер в Бурятии находятся в активной фазе поиска работы и подработки. В последнее время резюме на hh.ru в основном размещали специалисты из сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (+ 28%). Также в списке – розничная торговля (+19%), медицина и фармацевтика (+18%), искусство и масс-медиа (+16% новых резюме), образование (+15%), маркетинг и пиар (+11%) и продажи (+10%).
Меньше интересоваться трудоустройством страховщики (-16% по сравнению с прошлым месяцем), эксперты по безопасности (-12%) и консалтингу (-6%).
Запросы жителей Бурятии за 12 месяцев ощутимо возросли. Наши безработные земляки хотят получать не менее 46 тысяч рублей в месяц – почти на четыре с половиной тысячи больше, чем летом 2022-го.
Безработные жители Бурятии хотят получать минимум по 46 тысяч
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 22.08.2023
За год их запросы заметно возросли
Экономика, 21.08.2023
Эксперты утверждают, что почти у трети жителей республики они выше среднероссийской
Экономика, 19.08.2023
Делегация Лаоса находится в Бурятии как участник I международного буддийского форума
Экономика, 17.08.2023
В проекте по созданию фабрики участвуют монгольские и белорусские компании
Экономика, 17.08.2023
Финал премии пройдёт в октябре
Их проконтролировали сотрудники Россельхознадзора
Также на треть увеличилось производство колбасных изделий
В республике катастрофически не хватает медиков, фармацевтов и токарей
Экономика, 15.08.2023
Нарушения в основном связаны с контрабандой леса, пиломатериалов, табачной продукции
Экономика, 15.08.2023
С начала года в республике появилось 1700 частных домов
Экономика, 14.08.2023
Зампред правительства Бурятии провёл переговоры с гендиректором Иркутской нефтяной компании
Экономика, 14.08.2023
В одном из сёл республики за литр АИ-92 просят 53 рубля
Экономика, 11.08.2023
Продукция востребована в Монголии и Китае
Экономика, 11.08.2023
По данным исследований, в некоторых компаниях размер жалованья уже доходит до 125 тысяч рублей
Экономика, 08.08.2023
98% всего экспортируемого зерна из Иркутской области уходит в КНР