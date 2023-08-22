Безработные жители Бурятии хотят получать минимум по 46 тысяч

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

За год их запросы заметно возросли



Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter рассказали, кто в Бурятии сейчас активнее всех ищет работу. Как выяснилось, в последний месяц жители республики выходили на рынок труда на 12% чаще, чем в июне.



- Люди стали интересоваться подработкой, мониторить ситуацию и развивать карьерную траекторию, – пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter на Дальнем Восток Елизавета Илюшина. – Но, несмотря на увеличение числа соискателей, резкого роста конкуренции за рабочие места и, соответственно, решения проблемы дефицита кадров в регионе пока не наблюдается.



Сегодня представители 18 из 26 основных профессиональных сфер в Бурятии находятся в активной фазе поиска работы и подработки. В последнее время резюме на hh.ru в основном размещали специалисты из сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (+ 28%). Также в списке – розничная торговля (+19%), медицина и фармацевтика (+18%), искусство и масс-медиа (+16% новых резюме), образование (+15%), маркетинг и пиар (+11%) и продажи (+10%).



Меньше интересоваться трудоустройством страховщики (-16% по сравнению с прошлым месяцем), эксперты по безопасности (-12%) и консалтингу (-6%).



Запросы жителей Бурятии за 12 месяцев ощутимо возросли. Наши безработные земляки хотят получать не менее 46 тысяч рублей в месяц – почти на четыре с половиной тысячи больше, чем летом 2022-го.