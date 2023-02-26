В Бурятию приехал министр экономики России

Максима Решетникова встретили в улан-удэнском аэропорту хлебом-солью





В воскресенье, 26 февраля, в Бурятию с рабочим визитом прибыл глава Минэкономразвития России Михаил Решетников. Вместе с руководителем ведомства приехали его заместитель Дмитрий Вахруков и генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич.Федерального министра встречали в аэропорту «Байкал» хлебом-солью. Гости из Москвы оценят туристический потенциал республики, встретятся с представителями турбизнеса и посетит этнокомплекс «Степной кочевник» в селе Ацагат в Заиграевском районе.Кроме того, они побывают в особой экономической зоне «Байкальская гавань», пообщаются с резидентами и ознакомятся с инфраструктурой ОЭЗ. Также в программе – посещение Улан-Удэнского авиационного завода и совещание по вопросам социально-экономического развития Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства РБ.