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В Бурятии за год подорожали «Оливье» и «Селёдка под шубой»

В Бурятии за год подорожали «Оливье» и «Селёдка под шубой»
Экономика,  Фото:pixabay.com
Цены на ингредиенты для этих салатов подскочили более на 6%

В Бурятстате рассказали, во сколько обойдутся жителям республики традиционные новогодние салаты. Как сообщал ранее «Байкал-Daily», на стандартный тазик «Оливье» придётся потратить примерно 483 рубля 83 копейки. Традиционный рецепт включает 400 граммов варёной колбасы, 400 г маринованных огурцов и столько же – варёного картофеля, 380 г зелёного горошка, четыре куриных яйца, 200 г майонеза, 100 г репчатого лука и 200 г моркови.

За год – с ноября 2021-го по ноябрь 2022-го – стоимость ингредиентов для «Оливье» в Бурятии выросла в среднем на 6,6% (по России – на 8,5%).

«Сельдь под шубой» подорожала на 6,3% (по стране – на 5,5 %). На это повлияли рост цен на саму сельдь (на 26,5 %) и майонез (на 15%). Остальные пять ингредиентов – куриные яйца, картошка, лук, свёкла и морковь – подешевели. Больше всего – картофель (на 44,1 %), в наименьшей степени – репчатый лук (на 16%).



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