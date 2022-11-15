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Жители Бурятии тратят на ипотеку больше половины своей зарплаты

Жители Бурятии тратят на ипотеку больше половины своей зарплаты
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Средний размер жилищного кредита в республике перевалил за три миллиона

Эксперты РИА Рейтинг узнали, сколько тратят на ипотеку жители разных российских регионов. При исследовании они использовали данные Центробанка и Росстата. За основной показатель, по которому ранжировались субъекты, взяли соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по жилищному кредиту и средней чистой (то есть с учётом НДФЛ) зарплаты.

Бурятия оказалась в этом списке на 35 месте из 85-ти. Жителям республики каждый месяц приходится отдавать за жилищный кредит более половины – 52,5% – своего заработка. Средний размер ипотеки в Бурятии – 3 миллиона 300 тысяч рублей. При этом наши земляки берут её примерно на 258 месяцев (21 с половиной год).

Иркутская область значится на 21 строчке. Там на ипотеку, средний размер которой составляет 3,1 миллиона рублей, уходит 48,4% зарплаты. Забайкалье оказалось в рейтинге 29-м с показателем в 51,3%. Величина ипотеки в соседнем регионе – три с половиной миллиона.

Возглавили этот перечень Чукотка, Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа и Мурманская область. Москва заняла 30 место. Замыкают рейтинг Крым, Северная Осетия – Алания, Севастополь, Калмыкия и Карачаево-Черкессия.

- Согласно исследованию, в последние три месяца соотношение средних платежей по ипотеке и зарплаты в России составило чуть менее 50%. То есть для оплаты фактической ипотеки, которую в реальности брали люди, необходимо будет отдавать примерно половину средней зарплаты по стране, – отмечают РИА Новости. – Таким образом, для семьи с одним работающим жилищный кредит является обременительным в финансовом плане. Если работают и муж, и жена, то нагрузка на бюджет снижается фактически вдвое.

Аналитики считают, что выплачивать такой кредит семье уже по силам. А вот альтернатива ипотеке – съёмная квартира, по их мнению, не очень привлекательна.

- С одной стороны, можно арендовать жильё, что тоже достаточно дорого, или ютиться в неподходящем, зачастую деля его с другими родственниками. Поэтому ипотека – хоть и не дешёвый способ решения жилищной проблемы, однако вполне приемлемый, – в пояснительной записке к исследованию.
ипотека заработная плата

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