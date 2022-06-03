 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

Миграционный отток населения из Бурятии не прекращается

Миграционный отток населения из Бурятии не прекращается
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года жители Бурятии чаще всего уезжали в Санкт-Петербург

Из Бурятии продолжают уезжать жители. С январь по март, только по официальным данным, из республики уехал 2901 человек. Цифру сегодня сообщили в Бурятстате.

Чаще всего жители Бурятии уезжают в регионы Северо-Западного федерального округа – прежде всего это Санкт-Петербург и Ленинградская область. Второй по популярности для переезда Сибирский федеральный округ – это Иркутск и Красноярск. Конечно же, по-прежнему стабильно миграционный отток движется в Москву и Подмосковье.

Если брать только перемещения внутри Дальневосточного федерального округа, то Бурятия выглядит неплохо. Здесь миграционное сальдо положительное. Население республики пополнилось в основном за счёт мигрантов из Забайкальского края – на 147 человек.

Доля международной миграции в общем миграционном потоке Бурятии составила всего 7,9 %.

- Прирост населения происходил преимущественно за счёт миграционного обмена с Киргизией – 152 и Турцией – 72 человека, - уточнили в Бурятстате.

Что касается перемещений внутри республики, то прирост населения за первые три месяца наблюдается в шести муниципальных образованиях. Он был наиболее высоким в Еравнинском (34,6 человека на 1000 населения) Тарбагатайском (21,6 чел. на 1000 населения) и Иволгинском (20,5 чел.) районах. Заметный отток населения наблюдался из Северо-Байкальского (-25,3 чел. на 1000 населения), Закаменского (-19,8 чел.) и Баунтовского (-13,3 чел.) районов. Миграционный отток из районов республики, приравненных к Крайнему Северу, составил 2,7 человека на 1000 населения.

миграция населения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Миграционный отток населения из Бурятии не прекращается
Миграционный отток населения из Бурятии не прекращается
Экономика, 03.06.2022
С начала года жители Бурятии чаще всего уезжали в Санкт-Петербург
Зарплатные ожидания дальневосточников выросли на фоне последних событий
Зарплатные ожидания дальневосточников выросли на фоне последних событий
Экономика, 03.06.2022
В России чаще прочих желаемую зарплату увеличивали в Новосибирской области
Бурятстат заявил о средней зарплате в 47 тысяч рублей
Бурятстат заявил о средней зарплате в 47 тысяч рублей
Экономика, 02.06.2022
Больше всего зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых
Зарплата HRов в Бурятии на треть ниже, чем в среднем по стране
Зарплата HRов в Бурятии на треть ниже, чем в среднем по стране
Экономика, 02.06.2022
Уровень конкуренции в профессиональной сфере «управление персоналом» в республике составляет 5,4 резюме на место
Прирост населения Бурятии за 11 лет составил 0,7%
Прирост населения Бурятии за 11 лет составил 0,7%
Экономика, 31.05.2022
Численность городского населения Бурятии увеличилась, а сельского уменьшилась
Более 200 тысячам жителей Бурятии повысят пенсии
Более 200 тысячам жителей Бурятии повысят пенсии
Экономика, 30.05.2022
В Бурятии назвали средний размер после её повышения
В Улан-Удэ завершился первый российско-монгольский форум
В Улан-Удэ завершился первый российско-монгольский форум
Экономика, 30.05.2022
Россия и Монголия намерены увеличить товарооборот в три раза
В Бурятии увеличат прожиточный минимум
В Бурятии увеличат прожиточный минимум
Экономика, 30.05.2022
Власти подсчитали, что можно прожить на сумму чуть более 15 тысяч рублей
В Бурятии потребность в IT-специалистах выросла на треть
В Бурятии потребность в IT-специалистах выросла на треть
Экономика, 27.05.2022
Пока в Бурятии доля вакансий в сфере IT-технологий в общем числе предложений невысока
В Улан-Удэ закупят 124 новых автобуса
В Улан-Удэ закупят 124 новых автобуса
Экономика, 26.05.2022
С большой закупки автобусов начнётся внедрение в городе новой транспортной модели
Выступление Хабиба на Дне города обойдётся Улан-Удэ в 1 млн
Выступление Хабиба на Дне города обойдётся Улан-Удэ в 1 млн
Экономика, 26.05.2022
Исполнитель хита «Ягода-малинка» выступит в честь 356-летия Улан-Удэ
В Улан-Удэ новостройки начали слегка дешеветь
В Улан-Удэ новостройки начали слегка дешеветь
Экономика, 26.05.2022
Столица Бурятии оказалась в числе десяти городов, где отмечено снижение цен
Капитальный ремонт дорог в Бурятии подорожал до 15%
Капитальный ремонт дорог в Бурятии подорожал до 15%
Экономика, 25.05.2022
Госэкспертиза одобрила удорожание цены контракта по ремонту двух дорог
Строительство пансионата для престарелых в Улан-Удэ подорожало из-за санкций
Строительство пансионата для престарелых в Улан-Удэ подорожало из-за санкций
Экономика, 25.05.2022
Строительство стало дороже сразу на 140 миллионов рублей
На строительство кафедрального собора в Улан-Удэ выделят 22 млн
На строительство кафедрального собора в Улан-Удэ выделят 22 млн
Экономика, 24.05.2022
Стройка, захватившая часть парка, тянется уже 11 лет  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^