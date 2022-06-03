С начала года жители Бурятии чаще всего уезжали в Санкт-Петербург
Из Бурятии продолжают уезжать жители. С январь по март, только по официальным данным, из республики уехал 2901 человек. Цифру сегодня сообщили в Бурятстате.
Чаще всего жители Бурятии уезжают в регионы Северо-Западного федерального округа – прежде всего это Санкт-Петербург и Ленинградская область. Второй по популярности для переезда Сибирский федеральный округ – это Иркутск и Красноярск. Конечно же, по-прежнему стабильно миграционный отток движется в Москву и Подмосковье.
Если брать только перемещения внутри Дальневосточного федерального округа, то Бурятия выглядит неплохо. Здесь миграционное сальдо положительное. Население республики пополнилось в основном за счёт мигрантов из Забайкальского края – на 147 человек.
Доля международной миграции в общем миграционном потоке Бурятии составила всего 7,9 %.
- Прирост населения происходил преимущественно за счёт миграционного обмена с Киргизией – 152 и Турцией – 72 человека, - уточнили в Бурятстате.
Что касается перемещений внутри республики, то прирост населения за первые три месяца наблюдается в шести муниципальных образованиях. Он был наиболее высоким в Еравнинском (34,6 человека на 1000 населения) Тарбагатайском (21,6 чел. на 1000 населения) и Иволгинском (20,5 чел.) районах. Заметный отток населения наблюдался из Северо-Байкальского (-25,3 чел. на 1000 населения), Закаменского (-19,8 чел.) и Баунтовского (-13,3 чел.) районов. Миграционный отток из районов республики, приравненных к Крайнему Северу, составил 2,7 человека на 1000 населения.
Миграционный отток населения из Бурятии не прекращается
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