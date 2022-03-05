В международном аэропорту Улан-Удэ ждут разрешения на перелеты
В связи с закрытием воздушного пространства и с сокращением вылетов авиакомпании отменяют международные перелёты и рейсы внутри страны. Но в международном аэропорту «Байкал» хотят расширить географию перевозок пассажиров за границу. В планах – перелеты в страну восходящего солнца.
- Планируем открыть рейсы в Китай, обратились в правительство с просьбой о разрешении этих вылетов. В наших планах перевозки пассажиров в четыре города Китая: в Пекин, Маньчжурию, Эрлян и Хух-Хото, - сообщил «Байкал-Daily» гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Ранее авиарейсы в соседствующую страну осуществлялись. Теперь аэропорт «Байкал» планирует возобновить полёты в Китай.
Накануне стало известно, что крупнейший частный авиаперевозчик России S7 Airlines остановит все международные рейсы с 5 марта.
Из Улан-Удэ планируют открыть авиарейсы в Китай
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