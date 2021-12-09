Руководитель Россельхозцентра Бурятии удивился ценам на продукты в Москве

Цены в Бурятии на продукты и овощи выше, чем в столице



Руководитель Россельхозцентра Бурятии Намжил Мардваев встревожен сложившейся в республике ситуацией с обеспеченностью картофелем и основными видами овощей из так называемого борщевого набора. Он удивляется ценам в Москве и заявляет, что в республике стоимость продуктов и овощей выше.



- И это не предел. После Нового года, если цены на картофель и борщевой набор приблизятся к трёхзначному числу, то удивляться, думаю, не стоит. Ведь всегда цена в феврале-марте удваивается по сравнению с ноябрём. Ситуацию можно было спасти за счёт поставок из Китая, но в связи со сложной обстановкой с пандемией это в ближайшее время невозможно. Так, что вполне реален безудержный рост цен в дальнейшем, - написал в соцсети специалист.



По его словам, на сегодняшний момент в приморских городах имеется огромный спрос на картофель и овощи. Это вызвано тем, что из-за пандемии работников китайских компаний не пускают на работу, и они не засевают прежние посевные площади. К примеру, только из-за этого в Еврейской области большая часть площадей остаются не засеянными, в Приморском крае площади овощных культур упали с 3500 га в 2019 году до 1300 га в 2021-м.



- Лично у меня вызывает большую тревогу сложившаяся ситуация, тем, что не видно путей выхода. А рост цен на овощи - это просто следствие. И это при том, что этими продуктами республика может с лихвой себя обеспечивать, - сообщает Мардваев.



По его мнению, есть два главных фактора, которые влияют на формировании цены на овощи в Бурятии. Это урожай в Западной Сибири и ситуация в Китае.



- Именно с этих двух направлений и была львиная доля картофеля и овощей на нашем рынке. Но всё мы помним ситуацию двухлетней давности, когда из-за пандемии закрыли китайскую границу, и стоимость овощей в дальневосточных городах поднялась до астрономических величин. К примеру, огурцы во Владивостоке стали стоить 800 руб. Тогда вереница фур в Новосибирске, Кемерово стали грузиться на Владивосток, чуть не оставив пустыми свои сети. Это и понятно, бизнесу нужна, прежде всего, прибыль! И лишь только срочное открытие границы поправило ситуацию, - отмечает руководитель Россельхозцентра Бурятии.



Он связывает высокие цены в Приморье с ростом цен в Бурятии.



Выход из ситуации Мардваев видит в увеличении производства овощной продукции, но в реальном, а не на бумаге. Руководитель Россельхозцентра Бурятии отмечает, что нужны большие вливания в создание новых сельхозструктур и сомневается, что найдутся такие средства и инвесторы, готовые вкладываться.





