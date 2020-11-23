Меньше 4% жителей Бурятии зарабатывают свыше 100 тысяч

Таковы данные нового зарплатного рейтинга регионов России



В рейтинге российских регионов по уровню зарплат Бурятия заняла 34 место среди 85-ти субъектов РФ. Доля работающих жителей Бурятии с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц - 3,4%. Доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей - 4,6%. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.



Эксперты РИА Новости провели четвёртое ежегодное исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России. В качестве основного показателя ранжирования использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники).



Лидером рейтинга стала Чукотка, где более 40 процентов работников получают как минимум 100 тысяч рублей в месяц, доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 0,7 процента.



Вторую строчку занял Ямало-Hенецкий автономный округ, где 35 процентов получает более 100 тысяч в месяц. На третьей строчке расположилась Москва (31,6 процента), четвертой стала Магаданская область (27,3 процента), а на пятом месте – Ненецкий автономный округ (25,8 процента).



Аутсайдерами являются Республика Мордовия (85 место, доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц - 1,0%, доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей - 18,6%), Кабардино-Балкарская Республика (84 место, 1% и 26,2% соответственно), Ивановская область (83 место, 1% и 21,2% соответственно), Псковская область (82 место, 1,1% и 18,4%) и Кировская область (1,1% и 17%).



- Как показывает исследование, среднестатистический работник в России может рассчитывать на зарплату 23-56 тысяч рублей в месяц, то есть в этом диапазоне получает зарплату половина работающих жителей страны, четверть зарабатывает больше верхней границы указанного диапазона, а еще четверть – меньше 23 тысяч. Таким образом, можно говорить о том, что типичная зарплата лежит в этом интервале, - уточняет РИА Новости.





