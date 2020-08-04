Мэрия Улан-Удэ покупает автобусы, «украшенные» словами Путина

27 июля комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ покупает для МУП «Городские маршруты» сразу 42 автобуса. Проводится два электронных аукциона, стоимость одного 98,4 млн, второго – 104,3 млн. рублей. Общая стоимость составит почти 200 миллионов рублей. Один новенький автобус обойдётся, таким образом, в 4,7 млн. рублей.
В техническом задании прописаны все требования к покупаемым автобусам. Они должны совершенно новые - не ранее 2020 года выпуска. Вместимость составит не менее 50 стоящих пассажиров, не менее 15 сидячих мест, и не менее одного инвалида-колясочника.
Также автобусы должны быть снабжены аппарелями для входа и выхода инвалидов на колясках, оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями. Настил пола и аппарели с противоскользящим эффектом. Сидения должны быть раздельными.
Вентиляция в салоне должна быть естественная, через форточки в окнах и люки в крыше. Помимо этого, должен иметься накрышный кондиционер мощностью не менее 18 кВт с разводкой воздуха по салону.
Автобусы будут оснащены розетками USB для подзарядки телефонов, электронным табло «Бегущая строка», речевым автоинформатором, системой ЭРА-ГЛОНАСС.
«Фишкой» этих автобусов станет внешнее оформление. В приложении к техзаданию идёт файл с макетами. На них изображены автобусы с цитатами президента страны Владимира Путина: «Народный бюджет – инициатива людей», «Дальний Восток - ключевое направление развития».
Автобусы будут бело-голубых оттенков, с изображением «узла счастья», «головы» Владимира Ленина (известного в Бурятии памятника), театра оперы и балеты, триумфальной арки и постамента с местного «Арбата».
Заявки на поставку принимаются до 5 августа.
Как сообщал «Байкал-Daily», во время голосования по поправкам в Конституцию улан-удэнцы также могли выбрать, куда пойдут деньги «народного бюджета». В итоге больше всего голосов набрали новые автобусы (тогда, правда, сообщалось, что их будет 20).