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Жителям Бурятии стала доступнее дальневосточная ипотека

Жителям Бурятии стала доступнее дальневосточная ипотека
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке снижен до 15%

Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке, которая работает и в Бурятии, снижен с 20% до 15%.

- Снижение первоначального взноса с 20% до 15% повысит доступность «дальневосточной ипотеки» для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар», - прокомментировал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. – Программа востребована: на сегодняшний день 13 банков-участников программы заключили 9 227 договоров на получение дальневосточной ипотеки. Число заявок и выданных кредитов по программе продолжает расти: за прошедшую неделю прирост заявок составил более 850, а общая сумма выданных с момента старта программы средств превысила 31 миллиард рублей. Снижение первоначальной ставки придаст программе новый импульс.

По данным пресс-службы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, лидирующие позиции по числу выданных кредитов занимает Приморский край, где к настоящему моменту заключено 2529 договоров на общую сумму 9,3 млрд рублей. Также в тройке лидеров Республика Саха (Якутия) – 2300 льготных договоров и Хабаровский край – 1247 договоров.

На четвёртом месте в ДФО – Бурятия. В республике заключили 1049 договор по дальневосточной ипотеке на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Вслед за Бурятией – Амурская область (772 договора), Забайкальский край (602 договора) и Сахалинская область (601 договоров).

В настоящее время 38 тысяч семей в Дальневосточном федеральном округе заинтересованы в получении такого льготного кредита.

Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Процентная ставка составляет всего 2% годовых. Первоначальный взнос – 15%, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 млн руб.

Отметим, в Улан-Удэ ипотека под 2% распространяется только на новостройки, в сельской местности возможна покупка готового жилья.

Как сообщал «Байкал-Daily», ипотека под 2% сразу же повлияла на весь рынок недвижимости Улан-Удэ – цены на новостройки резко взлетели, потянув за собой рост стоимости квартир на «вторичке». Глава Бурятии Алексей Цыденов зимой 2020 года назвал произошедшее «безобразием» и поручил отработать ситуацию с застройщиками.
ипотека
 
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