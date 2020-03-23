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У Забайкалья появилась интерактивная карта покрытия сотовой связью

У Забайкалья появилась интерактивная карта покрытия сотовой связью
Экономика, 
Она показывает данные о сигнале мобильных операторов и интернет-провайдеров

Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края разместило на своём сайте карту обеспечения связью региона. Она аккумулирует информацию о сигнале в сетях 2G, 3G и 4G трёх мобильных операторов и двух интернет-провайдеров, а также точки доступа Wi-Fi. Новый сервис позволит абонентам сравнивать покрытие операторов связи в режиме онлайн.

- Под зоной покрытия подразумевается географическая территория, на которой гарантированно ловит сигнал от мобильных и базовых вышек. Однако, качество сигнала может зависеть от таких факторов как параметры устройства связи пользователя, рельеф местности, застройки и прочее. Карта будет полезна и предпринимателям, и всем жителям Забайкалья. Рекомендуем посмотреть присутствие оператора и качество сигнала, прежде чем начать пользоваться услугами сотовой связи, – прокомментировала глава минЖКХ Евгения Батуева.

Путём переключения кнопок с названием операторов отображается охват мобильной связью компаниями МТС, Мегафон, Билайн, интернетом от ТТК и РТК. Для просмотра покрытия беспроводным интернетом, необходимо нажать кнопку «Wi-Fi».

Карта обеспечения связью Забайкальского края размещена на сайте https://minenergo.75.ru/ во вкладке «Деятельность», подразделе «Инфраструктура связи».

О намерении создать приложение, показывающее качество покрытия, глава министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья Евгения Батуева сообщала ранее на заседании рабочей группы по связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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