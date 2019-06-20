Мужчина обратился в прокуратуру
Житель Джидинского района Бурятии пожаловался в прокуратуру на невыплату заработной платы.
Установлено, что мужчина работал в селе Петропавловка продавцом магазина «Горячий хлеб» потребительского общества «Универсальная торговая база Буркоопсоюза». Однако работодателем не выплачена заработная плата в день увольнения работника в феврале 2019 года. Задолженность устранена лишь во время прокурорской проверки.
Председателю правления потребительского общества внесено представление, которое удовлетворено.
Заведующему магазином объявлено предостережение. Он привлечён к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии не рассчитались продавцом при увольнении
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