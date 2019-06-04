Алексей Цыденов обсудил с инвестором перспективы строительства завода по производству инфузионных растворов
Глава Бурятии Алексей Цыденов в Москве провёл рабочую встречу с руководством компании «Star Overseas Ltd» (Индия) по вопросам сотрудничества в сфере биофармтехнологий.
Компанию «Star Overseas Ltd» представляли директор компании, господин Атул Ападхайай и исполнительный директор компании «Star Overseas Ltd» В.Г. Курсе. В обсуждении также приняли участие глава полномочного представительства Бурятии при президенте России Антон Виноградов, заместитель директора по фармации малого инновационного предприятия «БайкалЭкоПродукт» Лариса Бардымова.
На встрече обсуждались перспективы реализации инвестпроектов на территории республики. В частности, вопрос о строительстве в Бурятии завода по производству инфузионных растворов для нужд республики. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Работа в этом направлении будет продолжена, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Индийская компания может построить завод в Бурятии
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