В Кяхте реконструируют исторический центр

Город победил во Всероссийском конкурсе проектов для исторических поселений
Город Кяхта – единственное историческое поселение федерального значения в Бурятии – стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 80 городов-победителей были объявлены на площадке ежегодного Архитектурного форума «Зодчество VRN», сообщает Минстрой Бурятии.
От Бурятии за победу в конкурсе боролись три малых города – Бабушкин, Закаменск, Гусиноозерск и историческое поселение – Кяхта. 31 мая в городе Воронеж были подведены его итоги. Победителем стала Кяхта в номинации «историческое поселение» с призовой суммой в 54 млн. рублей. Эти средства город получит из федерального бюджета дополнительно на благоустройство своего исторического центра.
Что именно благоустраивать выбирали сами жители Кяхты во время общественных обсуждений – решили, что нужно провести реконструкцию центрального парка, площади и автовокзальной площади. Все изменения по благоустройству должны подчеркнуть старину и самобытность города.
В этом году Кяхта подготовит проект, заключит контракты, а до конца 2020 года будет воплощать в жизнь все свои задумки. Так по проекту будет проведен ремонт фасадов зданий Гостиных рядов – объекта культурного наследия федерального значения. Комфортной станет автовокзальная площадь. В центральном парке появятся детские игровые аттракционы, освещение, киоски и павильоны, сделано озеленение.
Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений проводится по поручению Президента России Владимира Путина второй год. С 2019 года он проходит в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» с призовым фондом в размере 5 млрд. рублей в год. В нём принимают участие «малые города» с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения. В 2019 году на конкурс было подано 330 заявок из 77 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Главы Бурятии.
В Кяхте реконструируют исторический центр
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