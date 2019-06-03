Иркутская область получит 500 млн на строительство школ

Регион получит средства в рамках нацпроекта «Образование»



Иркутская область получит средства из федерального бюджета почти 500 млн рублей на строительство школ. Также на строительство яслей выделяется 314 млн рублей. На ремонт школьных спортивных залов в сельской местности в 2019 году будет направлено более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Кроме того, субсидия в размере 278 млн рублей из федерального бюджета будет направлена на реализацию нескольких региональных проектов: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Молодые профессионалы».



Деньги поступят на создание в сельских муниципальных школах 60 центров цифрового и гуманитарного профиля, а также на укрепление материально-технической базы школ, реализующих исключительно адаптированные общеобразовательные программы. Это 12 государственных коррекционных школ.



Проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает оснащение 40 муниципальных школ целевой моделью цифровой образовательной среды. Кроме того, на базе Тулунского аграрного техникума в рамках проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в 2019 году будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки, который займётся вопросами профориентации школьников.



