Всего в порядок приведут 11 участков
В Улан-Удэ начался ремонт дорог на семи улицах одновременно. Работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В настоящее время выполняются работы по ремонту на следующих участках: ул. Революции 1905 года (1 этап), ул. Гвардейская, ул. Свободы, ул. Сахьяновой, второстепенные проезды по пр. Автомобилистов; Спиртзаводской тракт, ул. Чайковского.
Всего в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 11 участков дорог. За счёт средств Дорожного фонда приведут в порядок ещё 2 улицы.
Общая протяжённость ремонтируемых участков – более 12 км. Срок выполнения основных работ, включая асфальтирование - до 1 сентября 2019 года, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ одновременно ремонтируют 7 дорог
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