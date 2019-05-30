Также на ней обустроят остановку «ПОШ» и починят ливневую канализацию
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу и «ливнёвку» по улице Сахьяновой. Ремонт будет проведён на участке протяженностью 1,7 км от памятника «Стихия» до пересечения с ул. Приречной. Дорожники сначала заменят трубы в ливневой канализации, а затем капитально отремонтируют и заасфальтируют полотно. Также будут с двух сторон дороги устроены тротуары для пешеходов, и сделают остановку трамвайную «ПОШ».
Аукцион на ремонт ул. Сахьяновой выиграло ООО «Байкал-Техстрой» с ценой контракта 92,6 млн. рублей. Подрядчик должен капитально отремонтировать участок дороги протяженностью 1,7 км. По данным на 30 мая, подрядчик приступил к работам, были демонтированы старые бордюрные камни, дорожники укладывают новые.
Всего в этом году из средств Дорожного фонда и в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 12 объектов – по ул. Сахьяновой, «Спиртзаводской тракт» от ул. Пищевой до 0-го км, второстепенные проезды по пр. Автомобилистов (от АЗС «Альянс до автомобильной дороги в мкр-н Матросова), по переулку Герцена, по ул. Моцарта от ул. Комарова до ул. Чайковского, по ул. Родины, по ул. Чайковского, по ул. Свободы от ул. Советской до ул. Банзарова, по ул. Гвардейской, по ул. Шмидта от ул. Советской до ул. Банзарова, по ул. Балтахинова от ул. Каландаришвили до ул. Куйбышева (нечётная сторона). Также с нуля построят участок автодороги от Энергетика до служебно-производственного здания Бурятской таможни в 147 кв. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу по улице Сахьяновой
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