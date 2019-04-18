18 Апреля

Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»

17 Апреля

Популярное

В Бурятии в Байкал будут выпускать больше омуля и осетра

В Бурятии в Байкал будут выпускать больше омуля и осетра
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
О снятии запрета на вылов омуля пока говорить рано

В ходе общественного обсуждения реализации национального проекта «Экология» в Республике Бурятия самое пристальное внимание эксперты уделили вопросам, посвящённым федеральному проекту по сохранению озера Байкал.

Одна из самых наболевших на сегодня тем – восстановление популяции омуля и осетра. Согласно федеральному проекту, к концу 2024 года в акваторию озера должно быть выпущено не менее 750 млн. штук личинок омуля, а также по полтора миллиона штук молоди омуля и осетра.

На данный момент из трёх рыборазводных заводов два – Большереченский и Селенгинский – находятся на реконструкции. Уже разработана проектная документация по Большереченскому заводу. Селенгинский завод до конца 2019 года должен получить заключение госэкспертизы. Лишь Баргузинский завод из-за своей отдалённости, малого количества заложенной икры пока находится без инкубации.

- Но проблемы решаются, воспроизводство омуля налаживается, в 2019 году заложено рекордное количество - более 500 миллионов – икринок, - подчеркнул начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик. - После реконструкции мощности заводов возрастут – порядка 770 млн. личинок и до 2 млн. штук молоди. Кроме того, снизится нагрузка на экологию, выбросы и энергозатраты, что позволит увеличить мощности предприятий и популяции рыб.

К слову, в этом году уже выделено порядка 800 миллионов рублей на три завода. Но пока, как отмечают эксперты, рано говорить о снятии запрета на вылов омуля – всё зависит от мнения учёных-экологов.
рыба правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в Байкал будут выпускать больше омуля и осетра
В Бурятии в Байкал будут выпускать больше омуля и осетра
Экономика, 18.04.2019
В Бурятии в Байкал будут выпускать больше омуля и осетра
В Бурятии планируют построить 21 очистное сооружение
В Бурятии планируют построить 21 очистное сооружение
Экономика, 18.04.2019
А на ликвидацию свалок в республике выделят 145 миллионов рублей
Около 70% жителей Бурятии должны получить чистую воду
Около 70% жителей Бурятии должны получить чистую воду
Экономика, 18.04.2019
Сейчас более половины жителей Бурятии пьют некачественную воду
Предпринимателей Бурятии зовут на форум в Корею
Предпринимателей Бурятии зовут на форум в Корею
Экономика, 17.04.2019
Делегацию возглавит Глава республики Алексей Цыденов
The New York Times рассказал о продаже бурятского леса в Китай
The New York Times рассказал о продаже бурятского леса в Китай
Экономика, 17.04.2019
Американские читатели узнали о масштабной вырубке сибирских лесов для Китая
Жители Бурятии за обмен монет на банкноты получат бонусы
Жители Бурятии за обмен монет на банкноты получат бонусы
Экономика, 17.04.2019
Акция «Дни приёма монеты от населения» пройдет во всех банковских офисах
Годовая инфляция в ДФО стабилизировалась
Годовая инфляция в ДФО стабилизировалась
Экономика, 17.04.2019
Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в марте 2019 года выросла незначительно и осталась ниже среднероссийского показателя (5,3%)
В Бурятии отремонтируют мост через реку Иркут
В Бурятии отремонтируют мост через реку Иркут
Экономика, 17.04.2019
Работы завершатся в  следующем году
В Иркутской области стартовала посевная кампания
В Иркутской области стартовала посевная кампания
Экономика, 16.04.2019
Всего во всех категориях хозяйств планируется засеять 720,9 тыс. га
В Саган-Нуре в Бурятии появится Центр культурного развития
В Саган-Нуре в Бурятии появится Центр культурного развития
Экономика, 16.04.2019
Москва выделила на строительство 173 млн рублей
Площадь Славы в Улан-Удэ кардинально изменится
Площадь Славы в Улан-Удэ кардинально изменится
Экономика, 16.04.2019
Здесь появится фонтан и озеленение. ФОТО
Модернизация котельной в Загорске находится на утверждении в Росприроднадзоре
Модернизация котельной в Загорске находится на утверждении в Росприроднадзоре
Экономика, 15.04.2019
Модернизация котельной в улан-удэнском микрорайоне Загорск включена в проект комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^