О снятии запрета на вылов омуля пока говорить рано
В ходе общественного обсуждения реализации национального проекта «Экология» в Республике Бурятия самое пристальное внимание эксперты уделили вопросам, посвящённым федеральному проекту по сохранению озера Байкал.
Одна из самых наболевших на сегодня тем – восстановление популяции омуля и осетра. Согласно федеральному проекту, к концу 2024 года в акваторию озера должно быть выпущено не менее 750 млн. штук личинок омуля, а также по полтора миллиона штук молоди омуля и осетра.
На данный момент из трёх рыборазводных заводов два – Большереченский и Селенгинский – находятся на реконструкции. Уже разработана проектная документация по Большереченскому заводу. Селенгинский завод до конца 2019 года должен получить заключение госэкспертизы. Лишь Баргузинский завод из-за своей отдалённости, малого количества заложенной икры пока находится без инкубации.
- Но проблемы решаются, воспроизводство омуля налаживается, в 2019 году заложено рекордное количество - более 500 миллионов – икринок, - подчеркнул начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик. - После реконструкции мощности заводов возрастут – порядка 770 млн. личинок и до 2 млн. штук молоди. Кроме того, снизится нагрузка на экологию, выбросы и энергозатраты, что позволит увеличить мощности предприятий и популяции рыб.
К слову, в этом году уже выделено порядка 800 миллионов рублей на три завода. Но пока, как отмечают эксперты, рано говорить о снятии запрета на вылов омуля – всё зависит от мнения учёных-экологов.
В Бурятии в Байкал будут выпускать больше омуля и осетра
Экономика, Фото:
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