В Улан-Удэ подорожала «вторичка»

В среднем квартира в Улан-Удэ стоит почти 2,7 млн рублей
Улан-Удэ оказался в числе городов, где в первом квартале 2019 года подорожало жильё на вторичном рынке. Исследование провели специалисты федерального портала «Мир квартир», придя к выводу, что общий бюджет покупки квартиры увеличился в 56 городах и в среднем вырос на 2,7% с начала года.
В рейтинге по росту цен на квартиры Улан-Удэ оказался на 35-й позиции из 69-ти.
Специалисты «Мира квартир» выяснили, что средняя цена за квадратный метр в столице Бурятии сейчас 50,3 тысячи рублей, рост за первый квартал составил 3,1%. Квартира на вторичном рынке Улан-Удэ в среднем стоит 2 млн 686 тысяч рублей. Цены выросли больше чем на 7%.
Лидером рейтинга цен на «вторичку» стала традиционно Москва, где средняя цена составила 214 тыс. руб./кв. м, а средняя цена предложения квартиры — 13,2 млн рублей. Москва в полтора раза обогнала своего ближайшего конкурента – Санкт-Петербург, где цена равняется 120 тыс. руб./кв. м и 8,4 млн рублей за квартиру. Третье место у Сочи — 114 тыс. руб./кв. м и 7,2 млн рублей за объект. На четвёртой позиции уверенно удерживается столица Приморья Владивосток с показателями 112 тыс. руб./кв. м и 6,3 млн рублей за предложение. Замыкает пятерку еще один приморский город – Севастополь, где ценники на регулярном рынке несколько ниже – 91 тыс. руб./кв. м и 5,7 млн рублей за квартиру.
Чемпион по низким ценам на жилье – Магнитогорск, там жильё стоит 31 тыс. руб./кв. м и 1,6 млн рублей за квартиру. Следом за Магнитогорском идут Нижний Тагил (36 тыс. руб./кв. м и 1,8 млн рублей за квартиру), Брянск (37 тыс. руб./кв. м и 2 млн рублей) и Курган (38 тыс. руб./кв. м и 1,9 млн рублей). Самая дорогая в «дешевой пятерке» – Махачкала, где «квадрат» стоит в среднем 38 тыс. рублей, а квартира целиком – 2,5 млн.
Исходя из среднестатистических показателей, квартиру в крупном городе России можно купить в среднем за 3,4 млн рублей (59 тыс. руб./кв. м), пришли к выводу исследователи «Мира квартир».
В Улан-Удэ подорожала «вторичка»
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