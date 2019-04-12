Полёты будут совершаться два раза в неделю
Открыта продажа авиабилетов на рейсы Улан-Удэ – Чита, Чита – Улан-Удэ. Полёты будут выполняться с 4 июня по вторникам и четвергам на самолёте Ан-24. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ангара».
Время в пути составит 1 час 10 минут.
- Рейсы субсидируются Росавиацией в рамках постановления правительства №1242. Билеты по субсидируемым тарифам доступны всем категориям граждан, независимо от возраста, - уточняют в «Ангаре».
Улан-Удэ и Читу свяжет прямой авиарейс
Экономика, Фото:
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