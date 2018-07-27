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В Бурятии начнут тестовые операции по онлайн-торговле

В Бурятии начнут тестовые операции по онлайн-торговле
Экономика,  Фото:pixabay.com
Об этом заявил Игорь Зураев

26 июля прошёл форум «Роль торговли в развитии Бурятии». Его приурочили к празднованию дня работников торговли, который отмечался 22 июля. Дата празднуется уже 52 года.

- Был период, когда работники торговли помогли экономике справиться с кризисными явлениями. Традиционно сфера торговли - область постоянных инвестиций, новых идей и подходов, - сказал зампред правительства по экономическому развитию Игорь Зураев.

Бурятия старается участвовать в мировом процессе. Сегодня активно внедряется электронная торговля. Около трети пользователей в России - клиенты интернет-магазинов.

- Географически наше положение позволяет занять свою нишу. Мы активно работаем с крупными операторами. Недавно нас посетило руководство «Спецсвязи», которое определяется как оператор онлайн-торговли наряду с «Почтой России». Более того, определены площадки, где мы планируем начать тестовые операции по онлайн-торговле, - говорит Зураев.

Торговля внутреннего регионального продукта составляет 12,5%, в этой сфере занято свыше 65 тысяч человек или 19,2% от общей численности занятых в экономике. Предприятия потребительского рынка ежегодно перечисляют более 3,3 миллиардов рублей налогов в бюджеты всех уровней.

За последние 8 лет оборот торговли увеличился более чем в 2,5 раза - с 68 до 170 миллиардов. На 1 июля насчитывается 6293 объекта торговли, сообщает Минпромторг республики.
торговля
 
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