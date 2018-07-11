В Улан-Удэнской агломерации ремонт дорог выполнен на 32%

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

За два месяца 2018 года реализации президентского приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Улан-Удэнской агломерации подрядные организации выполнили треть ремонтных работ



В 2018 году ремонтные работы в агломерации идут на 67 объектах и 112 км автодорог, что в 2 раза больше, чем в 2017 году. Увеличение доли протяженности дорог агломерации соответствующих нормативным требованиям составит к концу этого года 58%. Будет ликвидировано 34 мест концентрации ДТП, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В частности, в столице Бурятии дорожники продолжают работы на улицах на улице Орловская, которые ведёт в густонаселённые 100-кварталы. Этот объект – переходящий и самый крупный, который реконструируется в рамках проекта. В прошлом году дорожники отремонтировали дорогу до 111 квартала. Она стала четырёхполосной, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, подключено освещение, проложены тротуары. В сентябре 2018 года здесь планируется завершить ремонтные работы – будут асфальтированы оставшиеся 2,8 километра дороги от 111 квартала до въезда в Улан-Удэ.



Кроме улицы Орловской, в городе будут завершены работы ещё по двум крупным объектам, начатым в 2017 году. Это капитальный ремонт въездов в столицу Бурятии по улице Комарова с выездом из посёлка Восточного и трассе, проходящей через Южлаг и Тальцы до 0 километра Заиграевского района. Также идут ремонтные работы на улицах Левченко, Псковская, Гражданская, Производственная, Радикальцева, Сотниковская, Ключевская.



С опережением графика проходят ремонтные работы в Заиграевском районе, где проживает 51 тысяча человек. В нормативное состояние будут приведены участки дороги в Онохое, Заиграево, Талецкое и подъезд к п. Усть – Брянь. Всего в районе будет отремонтировано 6 км дорог на 139,8 млн руб. Сдача объектов ожидается в середине августа.



- На сегодняшний день уже выполнено 32 процента работ, запланированных на текущий дорожно-строительный сезон. На данный момент ремонт продолжается на 67 объектах Улан-Удэнской агломерации, - сообщил заместитель министра транспорта Бурятии Сергей Белоколодов.



Большое внимание в этом году будет уделено и безопасности движения. Планируется обустроить перекрестки системами фото-видеофиксации, установить дорожное ограждение и новые светофоры, что позволит сократить места концентрации ДТП.



Ход и качество выполненных работ проверяют общественные инспекторы приоритетного проекта. В ходе объездов оценивается состояние дорожного полотна, установка бордюров, нанесение новой разметки, также контролеры интересуются мнением жителей. Граждане отмечают, что после ремонта передвигаться по улицам стало комфортнее и безопаснее, как автомобилистам, так и пешеходам.



Объём финансирования дорожной кампании в рамках проекта составляет 1,25 млрд рублей, из них 625 млн рублей - средства федерального бюджета, 625 млн рублей из республиканского бюджетов.



Улан-Удэ агломерация состоится из Улан-Удэ и четыре пригородных района: Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский и Прибайкальский.



