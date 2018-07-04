В Кижингинском районе Бурятии строят ФАП

В улусе Куорка Кижингинского района началось строительство фельдшерско-акушерского пункта



Строительство идёт в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». По программе выделено 4,7 млн рублей: на строительство – 4,4 миллиона, на оснащение – 340,8 тысяч.



В помещении площадью 134 кв.м. предусмотрены кабинет фельдшера, процедурная, место для ожидания, гардероб, санузел.



Оснащение модельную ФАПов позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи на селе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.



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