В улусе Куорка Кижингинского района началось строительство фельдшерско-акушерского пункта
Строительство идёт в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». По программе выделено 4,7 млн рублей: на строительство – 4,4 миллиона, на оснащение – 340,8 тысяч.
В помещении площадью 134 кв.м. предусмотрены кабинет фельдшера, процедурная, место для ожидания, гардероб, санузел.
Оснащение модельную ФАПов позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи на селе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.
В Кижингинском районе Бурятии строят ФАП
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В улусе Куорка Кижингинского района началось строительство фельдшерско-акушерского пункта.
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