Медведев объявил о повышении НДС до 20%

Правительство России предлагает повысить налог с 18% до 20%



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Дмитрия Медведева.



При этом все существующие льготы по НДС будут сохранены.



-Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены, - сказал Медведев.



Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров, и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.



Премьер-министр подчеркнул, что в процессе обсуждения налоговых изменений предлагались введение налога с продаж, переход к прогрессивной шкале НДФЛ и просто повышение ставки этого налога.



- И вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары. Но мы отказались от таких неоправданно тяжёлых для людей шагов, - заявил он.



