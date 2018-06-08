Беспилотные технологии в самолёте «Байкал» смогут применяться для обработки полей и во время тушения пожаров
Новый самолет «Байкал», созданный на смену Ан-2, сможет быть оснащён беспилотным управлением после старта серийного производства. Оно планируется на Улан-Удэнском авиационном заводе в 2021 году, сообщает ТАСС.
Беспилотные технологии в новом самолёте могут быть применены для обработки полей и во время тушения пожаров, рассказал ТАСС научный руководитель Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина Алексей Серьезнов.
- После того, как самолёт будет введен в серию, можно будет говорить о применении беспилотных технологий в его конструкции. Это совсем не проблема. Обработка сельхозполей или эксплуатация в пожарной охране, думаю, будет привлекательной именно с использованием беспилотников, - рассказал Серьезнов.
Эксперт добавил, что использование беспилотных технологий во время полетов на новом самолёте позволит снизить число несчастных случаев, например, во время коротких перелетов по заданной траектории.
Композитный самолёт ТВС-2-ДТС грузоподъёмностью в 3-4 тонны сможет осуществлять полёты дальностью до 3 тыс. километров и производить посадку на воду или на поверхность, покрытую снегом или льдом. Стоимость самолета, в зависимости от комплектации, будет в районе 150-180 млн рублей. Мировых аналогов у данного самолета нет.
Новый самолёт «Байкал» может стать беспилотным
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