Более 400 выпускников отраслевых учебных заведений высшего и среднего профессионального образования прибудут для работы в 2018 году на предприятия Восточно-Сибирской железной дороги
Большинство из них 288 молодых специалистов – окончили Иркутский Государственный университет путей сообщения (ИрГУПС), 113 человек – выпускники Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта (УУИЖТ).
Основная часть молодых работников будет направлена в структурные подразделения Дирекции по управлению движением, в локомотивное, вагонное и путевое хозяйство, а также в службу автоматики, телемеханики и связи.
Для закрепления будущих специалистов на линейных станциях большое внимание уделяется проживающим на местах абитуриентам. После окончания вуза они возвращаются на линию для работы, что является важным фактором для дальнейшего карьерного роста. В этом году они составят более 66% от общего числа принятых на магистраль молодых работников, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Ранее сообщалось, что Бурятия всё-таки лишается высшего железнодорожного образования. Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта будет закрыт, несмотря на прежние обещания.
Все студенты (по очным и заочным формам обучаются более 130 человек) переводятся в Иркутск и другие вузы, набора новых учащихся не будет.
ВСЖД трудоустроит 113 «последних» выпускников УИЖТ Бурятии
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