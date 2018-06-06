Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Июня

05 Июня

Популярное

ВСЖД трудоустроит 113 «последних» выпускников УИЖТ Бурятии

Экономика, 
Более 400 выпускников отраслевых учебных заведений высшего и среднего профессионального образования прибудут для работы в 2018 году на предприятия Восточно-Сибирской железной дороги

Большинство из них 288 молодых специалистов – окончили Иркутский Государственный университет путей сообщения (ИрГУПС), 113 человек – выпускники Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта (УУИЖТ).

Основная часть молодых работников будет направлена в структурные подразделения Дирекции по управлению движением, в локомотивное, вагонное и путевое хозяйство, а также в службу автоматики, телемеханики и связи.

Для закрепления будущих специалистов на линейных станциях большое внимание уделяется проживающим на местах абитуриентам. После окончания вуза они возвращаются на линию для работы, что является важным фактором для дальнейшего карьерного роста. В этом году они составят более 66% от общего числа принятых на магистраль молодых работников, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Ранее сообщалось, что Бурятия всё-таки лишается высшего железнодорожного образования. Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта будет закрыт, несмотря на прежние обещания.

Все студенты (по очным и заочным формам обучаются более 130 человек) переводятся в Иркутск и другие вузы, набора новых учащихся не будет.
ВСЖД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

ВСЖД трудоустроит 113 «последних» выпускников УИЖТ Бурятии
Экономика, 06.06.2018
Более 400 выпускников отраслевых учебных заведений высшего и среднего профессионального образования прибудут для работы в 2018 году на предприятия Восточно-Сибирской железной дороги
«Байкальская гавань» выпустит акции почти на 3 млрд
«Байкальская гавань» выпустит акции почти на 3 млрд
Экономика, 06.06.2018
Затем акции приобретёт правительство республики
В Бурятии будут разрабатывать минерально-сырьевую базу
В Бурятии будут разрабатывать минерально-сырьевую базу
Экономика, 06.06.2018
Решение об этом принял Алексей Цыденов, чтобы привлечь федеральные деньги
Делегация Бурятии поучаствует в «Российско-Монгольской инициативе»
Экономика, 06.06.2018
На мероприятии презентуют передовые российские товары и технологии
Разработчики 3D-принтера для металлов из Бурятии получили 2 млн
Разработчики 3D-принтера для металлов из Бурятии получили 2 млн
Экономика, 06.06.2018
Молодые инноваторы из Бурятии получили грант на развитие своего проекта от Фонда содействия инновациям в Сколково
Заправка для электромобилей появится в Чите в 2019 году
Экономика, 05.06.2018
В 2019 году специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Читаэнерго» откроют в Чите первую зарядную станцию для электромобилей. Предположительно она будет находиться в микрорайоне Октябрьский
Роспотребнадзор выдал рекомендации жителям Бурятии по мытью фруктов
Экономика, 05.06.2018
Для того, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендует потребителям воспользоваться некоторыми советами при выборе плодоовощной продукции
Облкоммунэнерго опровергло спасение En+ через повышение иркутских тарифов
Экономика, 05.06.2018
Тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области не оказывают серьёзного влияния на экономику алюминиевых заводов, поэтому их повышение, запрошенное En+ в качестве меры поддержки «Русала», не имеет никакого смысла
Глава Бурятии вручил сертификаты на господдержку начинающим фермерам
Глава Бурятии вручил сертификаты на господдержку начинающим фермерам
Экономика, 05.06.2018
Они будут увеличивать производство сельхозпродукции
Маткапитал разрешили тратить на кредиты
Маткапитал разрешили тратить на кредиты
Экономика, 05.06.2018
Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев
Бурятия получила поддержку минэкономразвития на расширение «Байкальской гавани»
Экономика, 04.06.2018
Власти Бурятии претендуют на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань» и включение в нее территории Кабанского района, предварительная поддержка есть, сообщил в понедельник глава республики Алексей Цыденов
В Иркутске акция против повышения цен на бензин пройдёт 7 июня
Экономика, 04.06.2018
Седьмого июня в Иркутске анонсирована акция, направленная против роста и очередного повышения цены на бензин
Минтуризма Бурятии подписало соглашение с Российской гостиничной ассоциацией
Минтуризма Бурятии подписало соглашение с Российской гостиничной ассоциацией
Экономика, 04.06.2018
Они будет совместно работать над повышением качества гостиничных услуг
Переток между Бурятией и Забайкальем увеличат за счёт модернизации подстанции
Экономика, 01.06.2018
Начата масштабная реконструкция подстанции 220 кВ «Петровск-Забайкальская». ФСК ЕЭС инвестирует в проект 2,15 млрд рублей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^