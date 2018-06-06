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ВСЖД трудоустроит 113 «последних» выпускников УИЖТ Бурятии Экономика, Более 400 выпускников отраслевых учебных заведений высшего и среднего профессионального образования прибудут для работы в 2018 году на предприятия Восточно-Сибирской железной дороги

Заправка для электромобилей появится в Чите в 2019 году Экономика, В 2019 году специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Читаэнерго» откроют в Чите первую зарядную станцию для электромобилей. Предположительно она будет находиться в микрорайоне Октябрьский

Роспотребнадзор выдал рекомендации жителям Бурятии по мытью фруктов Экономика, Для того, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендует потребителям воспользоваться некоторыми советами при выборе плодоовощной продукции

Облкоммунэнерго опровергло спасение En+ через повышение иркутских тарифов Экономика, Тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области не оказывают серьёзного влияния на экономику алюминиевых заводов, поэтому их повышение, запрошенное En+ в качестве меры поддержки «Русала», не имеет никакого смысла

Бурятия получила поддержку минэкономразвития на расширение «Байкальской гавани» Экономика, Власти Бурятии претендуют на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань» и включение в нее территории Кабанского района, предварительная поддержка есть, сообщил в понедельник глава республики Алексей Цыденов

В Иркутске акция против повышения цен на бензин пройдёт 7 июня Экономика, Седьмого июня в Иркутске анонсирована акция, направленная против роста и очередного повышения цены на бензин