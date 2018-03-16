UNWTO поможет Бурятии в маркетинговом продвижении туризма

Бурятия успешно представила свои туристские продукты на международных выставках «ITB» в Берлине, «Интурмаркет» и «MITT» в Москве



С 7 по 15 марта делегация туроператоров Бурятии во главе с министром туризма Марией Бадмацыреновой приняла участие в трёх крупнейших международных мероприятиях сферы туризма – на международной туристической бирже в Берлине - ITB Berlin, на международной туристской выставке «Интурмаркет» и профессиональной выставке MITT в Москве.



В Берлине состоялся форум туроператоров Великого Шелкового пути, на котором министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова выступила с докладом и презентацией о Бурятии. За лучшую презентацию Бурятия получила возможность маркетингового сопровождения на коммуникационных каналах программы UNWTO по Шелковому пути. ITB Berlin — одна из крупнейших туристских ярмарок мира. На стендах и в залах выставки, оборот которой составляет около пяти миллиардов евро, представлены туроператоры, системы бронирования, авиакомпании, гостиницы, культурные объекты разных стран мира и другие туристские услуги.



UNWTO, Всемирная туристская организация – специализированное агентство при ООН. Декларируемые задачи ВТО – поддержка устойчивого развития сообществ через развитие туризма в целях содействия экономическому и социальному росту, одновременно сводя к минимуму негативное антропогенное воздействие на окружающую среду.



Также на выставке в Берлине прошла презентация региона для туроператоров и международных экспертов, встреча в формате B2B с зарубежными туроператорами, где турбизнес Бурятии представил свои турпакеты и провел дегустацию блюд национальной кухни. Эта встреча бизнес сообщества была проведена при поддержке Фонда поддержки предпринимателей Республики Бурятия при Министерстве промышленности и торговли РБ.



На международной выставке «Интурмаркет» Бурятия представила все виды туризма, которые развиваются сегодня на территории региона: от активного экстремального, экологического до делового, паломнического и лечебно-оздоровительного. В этом году, кроме Бурятии, на Интурмаркете было представлено 73 региона России, а также администрации по туризму и туркомпании ряда зарубежных стран, включая Турцию, Кубу, Египет, Китай, Болгарию, Кипр, Грецию, Италию и Испанию. Большая деловая программа в рамках выставки включала более ста совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий.



Для гостей стенда выступил ансамбль Буин Хан, была проведена викторина на знание Бурятии и Байкала, желающие смогли научиться танцевать Ёхор, попробовать настоящие боовы (бурятское печенье) из Иволгинского дацана, а для туроператоров был проведен розыгрыш туристической путевки в Бурятию! Также в презентации Бурятии приняла участие Краса России-2017 Александра Цыренова.



На официальном открытии глава Ростуризма Олег Сафонов, отметил: «С каждым годом выставка «Интурмаркет» становится все более масштабным явлением и вносит огромный вклад в развитие экономики. В этом году, на мой взгляд, заметно улучшилось качество оформления выставочных стендов. Интересной и насыщенной — и по моему личному ощущению, и по отзывам моих коллег — была деловая программа с весьма содержательными докладами и дискуссиями».



В рамках деловой программы министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова провела презентацию событийного календаря Бурятии на 2018-2019 годы на круглом столе «Событие-Календарь-Путешествие. Помоги туристу выбрать ваш регион для путешествия» рассказала о том как формировался календарь, сколько вошло событий, как они продвигаются и пригласила всех принять участие в Неделе туризма в Бурятии и Международном туристическом форуме «Гастрономические дороги Великого шелкового пути», который пройдет 17-22 июля 2018 года в Улан-Удэ при поддержке министерства культуры РФ и Всемирной туристский организации UNWTO.



На стенде Ассоциации туроператоров России (АТОР) прошла встреча министра туризма Бурятии, туроператоров Бурятии с руководителем Комитета по импортозамещению при Минкультуры РФ Майей Ломидзе и заместителем руководителя Комитета Ириной Петровой. После этой встречи на стенде Бурятии собрались крупнейшие туроператоры по внутреннему туризму – «Coral Travel», «ВАНД», «Мастерская путешествий». Федеральные туроператоры определили точки роста, которые будут способствовать продажам туров в Бурятию. На встрече было принято решение провести серию вебинаров для федеральных туроператоров с презентацией турпродукта Бурятии и вариантами сотрудничества, а также организации рекламного тура туроператорских компаний в 2018 году при поддержке министерства туризма Бурятии.



Также на стенде прошла встреча министра туризма Бурятии с заместителем директора крупнейшего международного туроператора TUI Александром Сирченко. Он рассказал о принципах работы с региональными туроператорами и выразил готовность продвигать и продавать туры в Бурятию. На встрече было принято решение о подписании Соглашении и плана мероприятий по развитию сотрудничества, сообщает пресс-служба министерства.

