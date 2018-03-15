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15 Марта

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Суд постановил снести здание в порту Байкал

Экономика, 
Здание в порту Байкал на самом берегу озера стало буквально камнем преткновения между двумя организациями. Спор между ними продолжался долго. Но в итоге победил закон

Защитой озера Байкал занимаются не только правозащитники, но и целые предприятия. Так получилось и на этот раз. Одна организация построила здание у самой кромки воды на чужой земле без разрешений. А это запрещено законом. К тому же у завода не было своих легальных очистных сооружений, их строительство в порту Байкал еще только в планах, оно решило использовать чужие. И тогда второе предприятие подало в суд, указав на недопустимость подобных действий.

- Как установлено экспертом, отступа от границ одного спорного здания до земельного участка истца вообще не имеется. А в отношении второго здания отступ составляет 2,2 метра. Напомним, что по правилам землепользования и застройки отступ должен составлять не менее трех метров, - сказал Алексей Степанов, юрист.

Арбитражный суд Иркутской области рассматривал дело долго и тщательно. Учитывал все доводы сторон и мнения государственных органов. Свои заключения дали служба государственного строительного надзора по Иркутской области и региональное управление Росприроднадзора. И вот окончательный вердикт.

- Арбитражный суд решил исковые требования ООО «Еврофинанс» удовлетворить частично. Признать нежилое здание площадью 1368 квадратных метров, расположенное по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, улица Вокзальная, 2, самовольной постройкой и обязать ЗАО «Востокбайкалинвест» снести это здание в 10-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу. В остальных требованиях сторонам отказать, - сообщил Олег Гурьянов, судья арбитражного суда Иркутской области.

Таким образом, спор между предприятиями, который изначально носил хозяйственный характер, возможно, на деле принесет реальную пользу озеру и повторения подобных ситуаций больше не будет на берегах Байкала, сообщает 7ka.tv.
Байкал
 
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