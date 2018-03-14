В феврале аренда квартир сильнее всего подорожала в Бурятии и Адыгее
Эксперты Domofond.ru проанализировали изменения стоимости арендной платы в регионах России в феврале 2018 года. При исследовании принималась во внимание указанная в объявлениях цена аренды однокомнатной квартиры.
Согласно полученным данным, наибольший рост в феврале показала арендная плата в Бурятии (+2,8% относительно результатов февраля, в среднем 11,9 тысячи рублей в месяц) и Адыгее (+2,4%, 9,9 тысячи рублей).
Также стоимость съёма однокомнатной квартиры выросла в Архангельской области (+2%, 14,2 тысячи рублей), Курской области (+1,8%, 8 тысяч рублей), Амурской области (+1,7%, 14,9 тысячи рублей), в Крыму (+1,5%, 19,1 тысячи рублей), Забайкальском крае (+1,4%, 13,7 тысячи рублей), Псковской, Ярославской и Владимирской областях (по +1,1%, 8,6 тысячи, 10,1 тысячи и 11,1 тысячи рублей соответственно).
Наибольшее снижение стоимости аренды аналитики зафиксировали в Мордовии и Чувашии (-2,3%, 8,4 тысячи рублей и -2,2%, 9,1 тысячи рублей соответственно). Также аренда подешевела в Хакасии (-2%, 10,6 тысячи рублей), Орловской области (-1,6%, 8,8 тысячи рублей), Новгородской и Тамбовской областях (-1,4%, 10,1 тысячи и 9,7 тысячи рублей соответственно), Пермском краю (-1,3%, 12 тысяч рублей), Челябинской области (-1,2%, 10,3 тысячи рублей), Ивановской области и Москве (по -1,1%, 8,7 тысячи и 33,8 тысячи рублей соответственно).
Бурятия стала лидером в стране по росту арендной платы
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