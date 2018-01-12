Бурятия собирается развивать лекарственное растениеводство

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии прошло совещание по развитию отрасли лекарственного растениеводства



Открывая совещание, министр Даба-Жалсан Чирипов подчеркнул, что тема особо актуальная для Бурятии, учитывая перспективы развития в республике биофармацевтического кластера, а также территориальную близость к крупнейшему азиатскому рынку сбыта, с которым Бурятию связывает общая культура потребления лекарственных трав.



- Как отраслевое министерство, мы должны, в первую очередь, организовать промышленное выращивание лекарственных растений, обеспечив тем самым бесперебойные поставки требуемых объёмов сырья и соответствующих стандартов качества для его дальнейшей переработки, - заявил министр.



Де-юре в настоящее время лекарственного растениеводства в Бурятии и России не существует. Отрасли нет ни в реестрах минсельхоза, ни минздрава. Лекарственному растениеводству не обучают в аграрных вузах.



Уже в этом году при поддержке экспертов и специалистов научно-исследовательских и образовательных учреждений республиканского и федерального уровня планируется запустить первые пилотные площадки на базе нескольких фермерских хозяйств Бурятии. Проект «Центр компетенций по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на БПТ» будет осуществляться с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.



- Это проект социальный и направлен он, прежде всего, на создание стартапов в сфере «зелёной экономики». Нам нужно формировать культуру потребления лекарственных трав, развивать профилактическую медицину, создавать новые рабочие места, и в целом, способствовать формированию территории, благоприятной для оздоровительного, научно-познавательного и сельско-хозяйственного туризма. Ведь туризм – это в первую очередь продажа качества жизни территории, - рассказала о своём проекте директор Агентства по связям с общественностью Бурятии Лариса Бочанова.



Как было отмечено участниками совещания, на первом этапе необходима научно-исследовательская проработка заявленной темы – от анализа ситуации и поиска наиболее рентабельных направлений до маркетингового продвижения лекарственных субстанций и других продуктов переработки на внутреннем рынке с дальнейшем выходом на российский и международный уровень.



Одна из проблемных точек развитие отрасли – отсутствие господдержки в рамках существующих госпрограмм. Было отмечено, что для обеспечения доступа к субсидиям, на федеральном уровне необходимо решать вопрос о внесении лекарственных растениеводов в перечень сельхозпроизводителей. Также обсуждалась возможность оказания поддержки фермерам в этом году из средств республиканского бюджета, в частности через систему госзакупок НИОКР в рамках федеральных целевых программ минобрнауки России.



- Целевым приоритетом является создание собственного семенного фонда – это основа устойчивого и безопасного развития Байкальской территории. Если мы хотим быть конкурентоспособными, необходимо использовать новейшие научно-технические разработки, технологии органического земледелия, так как экологически безопасная продукция имеет гарантированно высокое качество и наибольший спрос на внешнем и внутреннем рынках, - подчеркнул директор Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства Лубсан-Зонды Будажапов.



Участники совещания сошлись во мнение, что несмотря на многочисленные помехи, предстоящий посевной сезон станет стартом развития отрасли лекарственного растениеводства в Бурятии. Один из первых шагов - создание межведомственного проектного офиса для организации системной работы, оперативного обсуждения и решения текущих вопросов, сообщает пресс-служба минсельхозпрода.

