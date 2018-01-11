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Определён третий резидент ТОСЭР в Иркутской области

Экономика,  11.01.2018 15:37
Резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» стало предприятие по изготовлению пеллет

Решением Минэкономразвития России 29 декабря 2017 года третьим резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» стало ООО «Лайм». Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

Предприятие планирует реализацию проекта по изготовлению древесных топливных пеллет. Это позволит создать 22 новых рабочих места в городе Усолье-Сибирское и привлечь 22,5 миллионов рублей капитальных вложений, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест в моногороде министерство экономического развития региона продолжает приём заявок от организаций на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское», - отметила Марина Петрова.
 
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