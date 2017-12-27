Чипирование леса сократило вырубки в Иркутской области на 53%

В прошлом году «чёрные лесорубы» заготовили 1,1 млн кубов древесины



Система маркировки древесины, внедрённая в Иркутской области в качестве федерального пилотного проекта, позволила за три месяца сократить нелегальные вырубки леса более чем вполовину, сообщил губернатор региона Сергей Левченко, передаёт ТАСС.



По оценке экспертов Общероссийского народного фронта, в 2016 году «чёрные лесорубы» заготовили в Иркутской области 1,1 млн куб. древесины, что составляет 71% от общего объема нелегальной лесозаготовки в РФ. Легальный объём рубок в 2016 году составил в регионе 35,3 млн кубометров (1 место в России).



- Мы с 1 сентября начали пилотный проект по маркировке древесины - чипирование леса. За это время подготовлено 220 тысяч идентификационных карт, при помощи которых можно отследить каждую партию леса. Нелегальная заготовка древесины была снижена на 53% по отношению к этому же периоду прошлого года, - сказал Левченко.



По словам главы региона, Рослесхоз предложил Иркутской области провести всероссийскую конференцию для передачи этого опыта другим регионам.



- Пока я отказался. Как минимум, нам нужно поработать первые полгода в следующем году, чтобы результаты были более определенные и долговременные. Пока мы только разворачиваемся по этому проекту, - отметил он.



С сентября в Иркутской области выдают чипы лесопользователям для маркировки каждого бревна, которое будет отправляться на экспорт или продаваться на территории России. Они хранят занесённую в специальную базу данных информацию о происхождении древесины и гарантируют, что дерево срублено легально. Так в Иркутской области внедряется разработанная по поручению правительства РФ информационная система «Лесрегистр», призванная бороться с браконьерскими вырубками и незаконной продажей леса.



Она предусматривает обязательную регистрацию пунктов приёма, переработки и отгрузки леса, а также регулярную подготовку отчетов о прошедшей через них древесине.

Иркутская область - один из самых богатых лесом российских регионов, около 83% территории субъекта покрыто деревьями.



По данным Минприроды области, на 2017 год запасы леса в регионе составляют 9,1 млрд куб.(11,7% от общероссийских запасов). Другие регионы, на которые распространится опыт применения маркировки леса, Рослесхоз определит в 2018 году.





