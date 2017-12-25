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На Байкале власти разрабатывают методы противодействия нелегальному турбизнесу

Экономика,  25.12.2017 19:32
В начале января в правительстве Иркутской области начнет функционировать рабочая группа по оперативному взаимодействию в целях легализации гостиничного бизнеса на Байкальской природной территории

Об этом рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко на пресс-конференции по итогам 2017 года, отвечая на вопрос о продаже земель вблизи озера Байкал иностранными гражданами для организации гостиничного бизнеса.

- Проблема есть, особенно в таких привлекательных местах как Листвянка. Действительно применяются различные методы и способы покупки земель, например, через посредников. К сожалению, федеральное законодательство этому особо не препятствует. Мы вынуждены находить пути, чтобы остановить процесс. В правительстве Иркутской области создана рабочая группа. Я думаю, работа начнется уже в первых числах января, - сказал Сергей Левченко.

В состав рабочей группы вошли представители исполнительных органов государственной власти Приангарья, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, муниципальных образований региона.

Кроме того, агентством по туризму разработан алгоритм действий по легализации гостиничного бизнеса на Байкальской природной территории. Как сообщила руководитель ведомства Екатерина Сливина, специалисты составили поэтапный план действий для выявления незаконных мест размещения туристов.

Необходимость создания алгоритма взаимодействия возникла в связи с возросшим потоком туристов, в том числе иностранных, приезжающих в Иркутскую область. В 2016 году в регион приехали 156,8 тысяч иностранцев, а за 9 месяцев текущего года этот показатель составил более 187,4 тысяч. Растёт и количество гостиниц.

Члены комиссии на постоянной основе решают вопросы обеспечения безопасности туристов и предотвращения фактов реализации туристических услуг, не отвечающих требованиям законодательства. Например, агентством по туризму направлены письма в адрес соответствующих структур и организаций об оказании содействия по пресечению нелегальной работы иностранных граждан в качестве экскурсоводов на территории Иркутской области. В частности, в музеях, которые курирует министерство культуры и архивов Иркутской области, работают только аккредитованные экскурсоводы, сообщает пресс-служба областного правительства.
туризм
 
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