|
25 Декабря
24 Декабря
Популярное
|
На Байкале власти разрабатывают методы противодействия нелегальному турбизнесу
Экономика, 25.12.2017 19:32
В начале января в правительстве Иркутской области начнет функционировать рабочая группа по оперативному взаимодействию в целях легализации гостиничного бизнеса на Байкальской природной территории
Об этом рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко на пресс-конференции по итогам 2017 года, отвечая на вопрос о продаже земель вблизи озера Байкал иностранными гражданами для организации гостиничного бизнеса.
- Проблема есть, особенно в таких привлекательных местах как Листвянка. Действительно применяются различные методы и способы покупки земель, например, через посредников. К сожалению, федеральное законодательство этому особо не препятствует. Мы вынуждены находить пути, чтобы остановить процесс. В правительстве Иркутской области создана рабочая группа. Я думаю, работа начнется уже в первых числах января, - сказал Сергей Левченко.
В состав рабочей группы вошли представители исполнительных органов государственной власти Приангарья, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, муниципальных образований региона.
Кроме того, агентством по туризму разработан алгоритм действий по легализации гостиничного бизнеса на Байкальской природной территории. Как сообщила руководитель ведомства Екатерина Сливина, специалисты составили поэтапный план действий для выявления незаконных мест размещения туристов.
Необходимость создания алгоритма взаимодействия возникла в связи с возросшим потоком туристов, в том числе иностранных, приезжающих в Иркутскую область. В 2016 году в регион приехали 156,8 тысяч иностранцев, а за 9 месяцев текущего года этот показатель составил более 187,4 тысяч. Растёт и количество гостиниц.
Члены комиссии на постоянной основе решают вопросы обеспечения безопасности туристов и предотвращения фактов реализации туристических услуг, не отвечающих требованиям законодательства. Например, агентством по туризму направлены письма в адрес соответствующих структур и организаций об оказании содействия по пресечению нелегальной работы иностранных граждан в качестве экскурсоводов на территории Иркутской области. В частности, в музеях, которые курирует министерство культуры и архивов Иркутской области, работают только аккредитованные экскурсоводы, сообщает пресс-служба областного правительства.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В начале января в правительстве Иркутской области начнет функционировать рабочая группа по оперативному взаимодействию в целях легализации гостиничного бизнеса на Байкальской природной территории
За неделю через станцию Наушки из России в Монголию экспортировано 713,3 тонны продукции, подконтрольной ветнадзору
Акцию будут проводит по аналогии с «чёрной пятницей»
В администрации Улан-Удэ рассказали, на что именно идут средства по уборке снега
На её строительство министерство сельского хозяйства Иркутской области выделило грант в размере 12 млн рублей
Как стало известно «Байкал-Dailу», работники обсуждают возможность забастовки из-за невыплаты зарплаты
Но как заверил заместитель министра строительства и ЖКХ республики Сергей Банников, до конца недели ситуация с запасами угля будет разрешена
В Бурятии открыли второй мост, построенный на средства системы «Платон»
В перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации входят 6 моногородов Бурятии: г.Гусиноозерск, г.Закаменск, п.Каменск, п.Саган-Нур, г.Северобайкальск, п.Селенгинск
Экономика, 24.12.2017
Депутат Госдумы РФ, председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен принял участие в интервью телеканала ОТР, на котором обсудили проблему увеличения китайского турпотока на Байкале
В Окинском районе проведут капитальный ремонт дорог в селе Орлик и капитальный ремонт защитной дамбы река Ока
Из пяти этапов состоит предварительная концепция развития набережной реки Ушаковки в Иркутске
В планах у комплекса - поставлять в соседнюю страну около 200 тонн продукции в месяц
Это будет интеграция активов бурятского филиала «Ангары» и местной авиакомпании «Байкалавиаком»
Эксперты составили списки самых «бедных и зависимых» столиц регионов
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...