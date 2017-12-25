В Иркутской области открылась семейная животноводческая ферма

На её строительство министерство сельского хозяйства Иркутской области выделило грант в размере 12 млн рублей



В селе Шалоты Нукутского района сегодня состоялось открытие новой фермы, возведённой в рамках областной программы строительства семейных молочных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Ферму посетил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.



Владелец хозяйства Светлана Доржиева в 2015 году стала победителем программы по развитию семейных молочных животноводческих ферм. На строительство фермы министерство сельского хозяйства Иркутской области выделило грант в размере 12 млн рублей с привлечением пяти млн рублей собственных средств. На средства гранта были также приобретены сельхозтехника, оборудование и племенной скот.



– Фермерское хозяйство ведём с 2011 года. За последние годы сумели увеличить производственные показатели, что позволило целенаправленно подготовиться к участию в конкурсе по семейным животноводческим фермам. Выиграв конкурс, мы смогли приобрести 23 головы нетелей красно-пестрой породы из Баяндаевского района, – рассказала Светлана Доржиева.



Ферма, рассчитанная на 120 голов молочного стада, построена из бруса. Для хозяйства приобретён трактор, грузовой автомобиль, пресс-подборщик, дробилка для зерна, универсальный фронтальный погрузчик и другая спецтехника. Трудоустроены четыре работника - доярки и механизаторы.



Сейчас фермер ведёт оформление в собственность невостребованных земель сельскохозяйственного назначения в количестве 300 га. В планах - улучшение кормовой базы для животноводства, приобретение 40 голов молочных коров, строительство телятника, пункта искусственного осеменения для улучшения породного состава.



– Наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики являются фермерские хозяйства. Рост производства в 2016 году превысил 30%. С каждым годом вклад фермеров в развитие агрокомплекса региона стабильно растёт, на их долю приходится около 12% от общего объёма сельхозпроизводства. Из областного бюджета за 2013-2017 годы гранты на развитие семейных молочных животноводческих ферм получили 24 фермерских хозяйства на сумму 279,1 млн рублей, в том числе в 2017 году – пять крестьянских (фермерских) хозяйств, – подчеркнул министр.



В 2017 году в Иркутской области введены в эксплуатацию семейные молочные фермы в Заларинском, Эхирит-Булагатском и Боханском районах. Строящиеся фермы, отметил глава ведомства, оснащают оборудованием, которое практически исключает ручной труд, заменяя механизированным процессом.



Одно из требований, которые предъявляет минсельхоз региона в рамках реализации проектов по строительству молочных ферм, - выход хозяйства по истечении пяти лет на высокий показатель молочной продуктивности: 4,5 тысячи литров на одну фуражную корову. Со следующего года министерство планирует запустить областную программу по строительству молочных ферм на 200 скотомест. Принять участие в конкурсе смогут предприятия всех форм собственности.



В ходе рабочей поездки в Нукутский район Илья Сумароков также посетил сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Ейский» в деревне Ей. Как рассказал руководитель предприятия Александр Платохонов, в этом году он выиграл конкурсный отбор среди сельхозпотребкооперативов и потребительских обществ на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы. Сейчас здесь ведется строительство цеха по глубокой переработке мяса и убойного цеха. Сумма гранта составила 10 миллионов рублей. Строительство выполнено на 85%. Завершить работы планируется к февралю 2018 года. Сейчас в кооперативе трудятся шесть человек, запуск цехов позволит создать еще четыре рабочих места, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



За два года реализации программы по развитию кооперации в Иркутской области были выданы гранты 18 кооперативам.



- Пять лет назад у нас в районе практически пустовали школы, в селах не было детей. С 2018 года мы реанимируем школьный процесс, потому что благодаря проектам сельского хозяйства в территорию стали возвращаться люди. Реализация программ по строительству ферм, потребкооперации имеет определённо социально значимый эффект, - отметил мэр Нукутского района Сергей Гомбоев.

