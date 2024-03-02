В Бурятии бизнесмен угостил нуждающиеся семьи буузами

В Кяхтинском районе провели акцию «Буузы в каждый дом»



Предприниматель из Кяхтинского района Бурятии, заключивший социальный контракт на развитие собственного дела, устроил благотворительную акцию. Вместе с супругой он занялся производством полуфабрикатов из мясной продукции местных фермеров. Теперь он и сам помогает малоимущим семьям, рассказали в министерстве социальной защиты населения Бурятии



- Праздник Белого месяца всегда был и остаётся одним из самых любимых и почитаемых традиций народов Бурятии. Он символизирует пробуждение и обновление природы, духовное очищение и просветление человека, учит нас терпению и миролюбию. Так, в период празднования Белого месяца наш отдел организовал акцию «Буузы в каждый дом». В этом нам помогли наши благотворители - Татьяна и Андрей Найдановы, - поделилась начальник отдела соцзащиты Ирина Сафронова. - На учёте в городе Кяхта состоит 17 семей, в них 41 ребёнок. Всем им были доставлены буузы.



Проект «Праздник в каждый дом» проводится в районе уже семь лет.

