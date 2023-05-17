Продукцию уничтожили на мусорном полигоне
В Улан-Удэ инспекторы Россельхознадзора в ходе проверки торговой базы изъяли партию яблок.
В павильонах продавались яблоки в общем количестве 39 кг неизвестного происхождения.
- Хранить и реализовывать продукцию стран Европейского союза и без маркировочных знаков запрещено, а также запрещено ввозить на территорию РФ в соответствии с указом президента РФ от 06.08.2014 № 560, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.
Вся партия яблок была изъята и уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй на урочище Березняки Тарбагатайского района. Изъятые фрукты и другие продукты там давят бульдозерами.
В Бурятии раздавили бульдозерами партию яблок
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